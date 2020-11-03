من بينها «المكسرات».. أطعمة تساعد على تحسين المزاج

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مجموعة من الأطباء أن انخفاض مستوى هرمون “السيروتونين” في الدم، له آثار سلبية على مزاج الأشخاص، ولمواجهة هذه المشكلة، نصح الأطباء ، بتناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهي:
المكسرات:
المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.
البيض:
البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.
الأسماك المملحة:
توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف
الفاكهة المجففة:
وتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد
فول الصويا:
هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضا على حمض التربتوفان.
الشوكولاتة:
تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون
الفلفل الحار:
يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.
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