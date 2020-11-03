كورونا يقتحم باريس بسرعة مصاب كل 30 ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يصيب واحدا من سكان باريس كل 30 ثانية.

وذكر أن المستشفيات تستقبل حالة إصابة بهذا المرض كل 15 دقيقة لأحد سكان العاصمة.

أدلى فيران بهذه التصريحات لإذاعة (آر.تي.آل) ردا على مطالبات من رئيسة بلدية باريس، آن هيدالجو، بفتح متاجر الكتب الصغيرة والمتاجر الصغرى الأخرى في محاولة لاستمرار النشاط التجاري والاجتماعي رغم فرض إجراءات العزل العام من جديد في فرنسا.

وقال فيران إن أي تحرك من هذا النوع يمثل مخاطرة كبيرة في ظل معدلات الإصابة المرتفعة بكورونا في العاصمة الفرنسية.

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وقال فيران "لا يمكنها تجاهل حقيقة أن كل 15 دقيقة، في مستشفيات باريس، هناك شخص مريض يدخل المستشفى مصابا بكوفيد. لا يمكنها تجاهل حقيقة أن كل 30 ثانية هناك مصاب بالفيروس من سكان باريس".

وأضاف "نريد أن نحمي سكان باريس والمواطنين الفرنسيين، ونفعل هذا بتصميم وثبات".

وسجلت فرنسا رقما قياسيا للإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 52518 الاثنين، فيما ارتفع عدد الوفيات 416 ليصل الإجمالي إلى 37435 شخصا.