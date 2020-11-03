6 نصائح لتحسين الدورة الدموية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجب الحفاظ على عمل الدورة الدموية بشكل أفضل في الجسم لأنها المسؤولة عن تدفق الدم وإمداد أجهزة الجسم بالأكسجين.

والدورة الدموية من العمليات المهمة في الجسم التي تساعد جميع أجهزة الجسم على الأداء بوظائفها المختلفة.

ومن هنا يجب الحفاظ على الدورة الدموية والعمل على تقويتها، حيث إن المشكلات التي تصيب الدورة الدموية تعوق تدفق الدم بالأوعية الدموية، مما يؤثر على كمية الأكسجين والعناصر الغذائية المختلفة التي تحتاجها الأنسجة والخلايا وأجهزة الجسم وإليكم أهم نصائح لتحسين الدورة الدموية.

نصائح لتحسين الدورة الدموية:

ممارسة الرياضة يوميا





إن ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى جميع أجهزة الجسم، فضلا عن أن الرياضة تؤدي إلى التخلص من الدهون الزائدة والتي تعيق عمل الدورة الدموية، ويجب الحرص على ممارسة نوع من الرياضة يوميا مثل الجري أو المشي.

الحفاظ على مستوى ضغط الدم





إن الارتفاع في معدل ضغط الدم يؤثر على القلب والأوعية الدموية وبالتالي الدورة الدموية، فضلا عن أن ارتفاع ضغط الدم من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

ولهذا من المهم الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية ويمكنك استشارة الطبيب لكيفية ضبط ضغط الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد





الحديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وهذا لأن الحديد يدخل في تركيب الهيموجلوبين والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية لكرات الدم الحمراء مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجهزة الجسم.

ومن الأطعمة الغنية بالحديد الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللحوم الحمراء.

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أوميجا 3





أشارت الدراسات إلى أن الأوميجا 3 مهمة للحفاظ على الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، فضلا عن الحفاظ على صحة القلب.

ويمكنك تناول الأوميجا 3 من خلال بعض الأطعمة ومنها الأسماك الزيتية مثل التونة والسلمون والماكريل.

كما يمكن تناول الأوميجا 3 في المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.



الإقلاع عن التدخين





يعتبر التدخين من السلبيات التي تتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض المختلفة، فضلا عن أنه يعوق عمل الدورة الدموية وهذا لأنه يحتوي على مادة النيكوتين الضارة بالشرايين.

ولهذا يجب الإقلاع عن التدخين حتى يتدفق الدم بالجسم بالشكل الطبيعي.

تناول الشوكولاتة الداكنة





أشارت دراسة ذكرتها مجلة الجمعية الأمريكية للقلب إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة له دور في تعزيز تدفق الدم بالجسم.

ولهذا من المهم تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا مما يساعد على تحسين عمل الدورة الدموية.