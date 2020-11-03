أسباب قضم الأظافر وطرق علاجها.. المخاطر كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضم الأظافر من السلوكيات التي تمثل ضررا على الصحة، لأنها قد تؤدي إلى بعض المشكلات الجلدية الخطيرة أو الإصابة بالعدوى الجرثومية.

وقد تنتشر ظاهرة قضم الأظافر بين الأطفال وتستمر حتى مرحلة البلوغ، وقد يرجع قضم الأظافر إلى العديد من الأسباب، منها الإصابة بالتوتر والقلق.

لكن الأمر يتطلب المزيد من المعرفة عن الأسباب والمخاطر وطرق العلاج المختلفة.





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أسباب قضم الأظافر:

القلق والتوتر بشكل مستمر قد يجعل الشخص يلجأ إلى قضم أظافره ولهذا فإنها تعتبر في هذه الحالة عادة عصبية يلجأ إليها الفرد للتنفيس عن القلق.

حدوث بعض الاضطرابات النفسية المختلفة ومنها فرط الحركة ونقص الانتباه، والإصابة بالوسواس القهري والاكتئاب.

الشعور بالإحباط والوحدة قد يتسبب في عادة قضم الأظافر.

قد يرجع قضم الأظافر يرجع إلى بعض العوامل الوراثية.

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مخاطر صحية لقضم الأظافر:

الإصابة بالالتهابات الفطرية التي تصيب الأظافر والجلد المحيط بها.

انتقال البكتيريا والجراثيم المتواجدة في الأظافر عبر لعاب الفم، والتي تؤدي إلى الإصابة بالعدوى الفيروسية.

الأظافر تحتوي على طبقة من الأنسجة التي ترتبط بالأوعية الدموية والأعصاب أسفل الأظافر، مما يتسبب في تشوه الأظافر والمنطقة المحيطة بها.

قد يتسبب قضم الأظافر في وجود رائحة كريهة للفم الناتج عن انتقال البكتيريا الموجودة أسفل الأظافر إلى الفم.

ظهور بعض التقيحات في المنطقة المحيطة بالأظافر.

تورم الأصابع واحمرارها بشكل ملحوظ.

نتيجة انتقال البكتيريا إلى الأمعاء الناتج عن قضم الأظافر يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بالأمراض المتعلقة به.

إصابة الأسنان واللثة ببعض المشكلات منها التهاب اللثة وهشاشة الأسنان وتلفها.

طرق علاج قضم الأظافر: