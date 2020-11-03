شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تعزز مناعتك فى فصل الشتاء..7 فواكه مهمة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عشان تحمى نفسك من البرد خليك فى فيتامين سى"، هى الجملة التى نسمعها دائما وخصوصا فى فصل الشتاء حيث يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والانفلونزا نتيجة تقلبات الجو، وحسب ما ذكره موقع accuweather فأن هناك بعض الفواكه التى تعمل على تعزيز صحة الجهازالمناعى والوقاية من نزلات البرد وهى:

1: الجريب فروت

تتصدر قائمة الفواكه الجريب فروت الحلووالعصيرواللذيذ، حيث تنضج هذه الفاكهة الموسمية في يناير وهي مليئة بفيتامين سي، حيث يساعد فيتامين سي على زيادة حجم جهاز المناعة وتقوية العظام وشفاء نزلات البرد بشكل أسرع.

2: الكمثرى

الكمثرى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والفيروسات والأوبئة، وتساعد في إنقاص الوزن.

3: الرمان

يحتوي الرمان على عدد كبير من الفوائد الصحية نظرا لاحتوائه على مواد مضادات للأكسدة وفيتامينات تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا.

4:البرتقال

من أهم الفواكه فى فصل الشتاء وينصح بتناوله دائما لتعزيز صحة الجهازالمناعى والوقايه من نزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسى.

5: الموز

يحتوى الموز على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجسم والوقاية من البرد والانفلونزا.

6: التوت البري

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات والفيتامينات والوقاية من الامراض السرطانية ونزلات البرد والانفلونزا.

7:الأناناس

يحتوى الاناناس على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى.