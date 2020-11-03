شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة والأمعاء الدقيقة تم اكتشافه في عام 1982 من قبل باحثين أستراليين ووجدوا أيضًا أنه يسبب مرض القرحة الهضمية، وهي تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، تزيد هذه البكتيريا أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة والتهاب المعدة.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday تعد بكتيريا الحلزونية البوابية "جرثومة المعدة"، أحد الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة، تشير دراسة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد إلى أن ما يقرب من 60 إلى 100 % من القرحة الهضمية مرتبطة بالبكتيريا الحلزونية البوابية "جرثومة المعدة".

ليست القرحة هي المشاكل الوحيدة المرتبطة بجرثومة المعدة، اكتشف الباحثون أن الجرثومة تسبب التهاب المعدة ، وهي حالة تتضمن التهاب بطانة المعدة ترتبط عدوى جرثومة المعده أيضًا بسرطان المعدة. ومع ذلك ، فإن جمعية السرطان الأمريكية تنص على أن معظم المصابين بجرثومة المعدة في معدتهم لا يصابون أبدًا بسرطان المعدة.

تحتوي المعدة على طبقة مخاطية مصممة لحمايتها من حمض المعدة تهاجم الحلزونية البوابية بطانة المخاط وتترك جزءًا من المعدة معرضًا للحمض يمكن للبكتيريا والحمض معًا تهيج المعدة ، مما يسبب القرحة أو التهاب المعدة أو سرطان المعدة.

ومع ذلك ، فإن العديد من الأشخاص يعانون من جرثومة المعده في بطونهم ولكن لا يعانون من القرحة أو أي مشاكل أخرى ذات صلة في الواقع ، فإن ثلثي سكان العالم مصابون بالبكتيريا الحلزونية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ولكن لأسباب غير مفهومة حتى الآن ، يصاب بعض الأشخاص بالقرحة أو التهاب المعدة أو سرطان المعدة من عدوى الملوية البوابية.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet أن القرحة نادرة لدى الأشخاص الذين لا يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والذين ليس لديهم بكتيريا جرثومة المعدة في بطونهم.

لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف يصاب الناس بجرثومة المعده في بعض الحالات ، قد يكون اللوم هو الطعام أو الماء الملوث.تم العثور عليها في لعاب الإنسان ، لذلك يعتقد الخبراء أنها قد تكون قادرة على الانتشار من شخص لآخر.

لا توجد طريقة معروفة للوقاية من عدوى بجرثومة المعده، لكن الخبراء يوصون بما يلي غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.، تناول الطعام الذي تم تداوله وإعداده بأمان، شرب مياه الشرب النظيفة والآمنة فقط.

أعراض الإصابة بجرثومة المعده

ألمًا في المعدة وتورمًا وغثيانًا ودوخة، قد تشمل أعراض قرحة المعدة ألمًا خفيفًا أو حارقًا في منطقة الجزء العلوي من البطن أحيانًا يكون الألم أسوأ في الليل أو عندما تكون المعدة فارغة قد يكون هناك راحة مؤقتة من تناول مضاد للحموضة ، لكن الألم يعود، غالبًا ما تشمل أعراض التهاب المعدة ألم البطن والغثيان والقيء.