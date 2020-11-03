11 طنا مساعدات إماراتية إلى تونس لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى تونس لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كورونا.

وسيستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السفير الإماراتي لدى تونس، راشد محمد جمعة المنصوريا: "تجمع بين الإمارات وتونس رؤية تنموية مشتركة منذ عدة عقود، تتجسد في علاقات ثنائية قوية، ومن خلال تبادل الخبرات والتنسيق في العديد من المجالات التي تهم البلدين".



وأضاف : "في إطار حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم لأشقائها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، تم إرسال طائرة مساعدات طبية اليوم إلى الجمهورية التونسية لدعم القطاع الصحي والمساهمة في تعزيز القدرات الطبية للطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1592 طناً من المساعدات لأكثر من 119 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.