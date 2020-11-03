شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. حبس أنفاسك أثناء التمارين يعرضك لارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنفس أساسي للحياة ويمكن أن تتداخل المضاعفات مثل الربو أو اضطرابات الرئة أو مشاكل الجهاز الشمي مع الوظيفة الأساسية للحياة، لذلك فإن تمارين التنفس ليست مهمة فقط لضمان حصول الجسم على كمية كافية من الأكسجين في جميع الأوقات، ولكن أيضًا لأن تقنيات التنفس تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تأثير التمارين على الجسم، هذا هو السبب وراء التوصية بالتنفس المتحكم فيه أثناء تمارين مثل اليوجا، فالتنفس السليم أثناء التمرين مهم للغاية أيضًا، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

قد يجد الكثير من الناس أنفسهم مضطربين في التنفس في نهاية التمرين، الأمر الذي قد لا يكون مزعجًا فحسب، بل قد يكون أيضًا خطيرًا في بعض الحالات.

أهمية التنفس السليم أثناء التمرين

سواء كنت تمارس المشي أو الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات أو تدريبات المقاومة للحفاظ على اللياقة البدنية، فإن التنفس السليم مهم لممارسة الرياضة بأمان وراحة وفعالية ، وذلك لأن التنفس المنتظم والعميق يعزز نقل الأكسجين الذي ينشط العضلات ، ودفع الأنفاس العميقة المنتظمة يزيل الغازات العادمة مثل ثاني أكسيد الكربون.

على الرغم من أن التنفس أثناء الراحة أو أثناء التمرين أمر غريزي ، إلا أن هناك تقنيات تنفس يمكن أن تزيد من قدرتك على التحمل والأداء وبالتالي تؤدي إلى تدريبات جيدة، أهم تقنية للتنفس أثناء التمرين هي أن تأخذ أنفاسًا عميقة من خلال الحجاب الحاجز بدلاً من الصدر الذي يملأ رئتيك بالهواء والأكسجين اللذين يحتاجهما جسمك لممارسة الرياضة.

لمعرفة ما إذا كنت تتنفس بشكل صحيح من الحجاب الحاجز ، ضع يديك على ضلوعك السفلية. عندما تتنفس ، ستشعر بتوسع أضلاعك. أثناء الزفير ستشعر بأضلاعك منتفخة.

نصائح للتنفس بشكل صحيح أثناء التمرين

من المهم التركيز فقط وفقط على التمرين أثناء أدائك له. عندما تفعل ذلك تلقائيًا ، يتزامن تنفسك مع الحركة.

وضع الجسم هو أيضا عامل مهم الوقوف بشكل مستقيم أو وضع نفسك للتنفس من الحجاب الحاجز ، والاسترخاء وافتح صدرك ، ورفع ذقنك ، والتنفس ، والزفير بشكل متساوٍ وعميق ، هي بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة.

أثناء أداء تمارين القلب والأوعية الدموية ، من المهم التنفس من خلال الفم أو الأنف بشكل متساوٍ. لا تفوت أنفاسك ، اجعل كل نفس تتنفسه متساوية مع كل نفس تدفعه.

أثناء أداء تمارين رفع الأثقال ، تنفس عندما تقاوم أو ترفع الوزن واستنشق في وضع البداية.

يمكن أن يساعد التنفس العميق في استقرار عضلات البطن والظهر والجوانب (العضلات الأساسية) وحماية العمود الفقري أثناء المجهود.

اضبط تنفسك أو سرعتك حتى تتمكن من الشهيق والزفير بمعدل يتناسب مع وتيرة التمرين.

تشمل فوائد التنفس السليم أثناء التمرين ما يلي:

ممارسة الرياضة بشكل أكثر راحة وأمانًا ولفترات أطول.

منع الإصابات وارتفاع ضغط الدم إجهاد الأوعية الدموية وآلام الظهر.

زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

زيادة قدرتك على الاسترخاء.

تساعدك على التخلص من المشتتات والاستمرار في التركيز على تمرينك.