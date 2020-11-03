شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب الدماغ وتعب عقلى ..أعراض جديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ارتفاع درجة الحرارة إلى السعال الجاف والزكام الشديد، جميعها من الأعراض التى نسمع عنها يوميا عن فيروس كورونا، فتختلف الأعراض من شخص لآخر وكل يوم نسمع عن عرض جديد ومختلف، حيث يقول العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إنهم يعانون من مجموعة من الأعراض الإضافية.

أبلغ آخرون عن شعورهم بمستويات متزايدة من التعب العقلي أو "ضباب الدماغ" قبل فترة وجيزة من التشخيص، وحسب ما ذكره موقع mirror فإن ابرز أعراض فيروس كورونا التي يجب أن تكون على دراية بها هى:

1:ارتفاع في درجة الحرارة

مثل السعال الجاف، فإن ارتفاع درجة الحرارة هو ما تقول NHS والمنظمات الصحية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه عرض شائع، وفقًا لـ NHS ، هذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

حذر العلماء من أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء أوروبا، تحذر الدراسة من أن بعض مرضى Covid يعانون من طفح جلدي لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

2: سعال جاف

ربما يكون أكثر أعراض Covid-19 تميزًا ، بالنظر إلى مدى الاختلاف الذي يمكن أن يبدو عليه مقارنة بالسعال المعتاد، يكون السعال جديدًا بشكل عام بالنسبة لك أو مختلفًا إذا كنت تعاني من سعال المدخن بشكل عام ومستمر.

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3:التهاب الحلق

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا بتحديث قائمة أعراضها لتشمل التهاب الحلق ومع ذلك ، يبدو أن هذا الاعراض نادر جدًا قال مايكل ليرنر ، طبيب حنجرة في جامعة ييل للطب لموقع في الوقت الحالي ، نقدر أن التهاب الحلق يحدث في حوالي 10٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا .

4: فقدان حاسة التذوق والشم

تم تحديث المبادئ التوجيهية الرسمية للمملكة المتحدة مؤخرًا لتشمل فقدان التذوق والشم كأعراض لفيروس كورونا، أوضحت NHS فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق لديك وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد."

5: الصداع أو الهذيان

يقول الخبراء إن العديد من مرضى الفيروس التاجي الذين يدخلون المستشفى اشتكوا من أعراض عصبية ، مثل الصداع والارتباك والنوبات وحتى السكتات الدماغية، يؤثر الهذيان عادة على المرضى الذين يحتاجون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي ، وينتج عن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

قال طبيب الأعصاب الدكتور كيفين كونر إن غالبية (80٪) من المرضى في وحدات العناية المركزة سيعانون من مستوى معين من الهذيان، مما يثير القلق أن الهذيان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل المدى في الدماغ ، في حين أن المرضى الذين يعانون منه هم أيضا أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة ، وفقا للخبراء.

6: الحاجة إلى المرحاض أكثر

من الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا التي يتم الإبلاغ عنها بشكل منتظم الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة، أوضحت الدكتورة ديانا غال مشاكل الهضم والتغيرات في عادات الأمعاء خاصة البراز الأكثر مرونة والقيام برحلات متكررة إلى المرحاض هي أحيانًا العلامات الأولى على أنك تعاني من شيء ما ، وليس فقط مع فيروس كورونا.