بالصور.. نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

فازت نسمة عطا الله بلقب "ملكة جمال مصر 2020"، ونالت فيرجينيا هاني لقب "ميس جراند إنترناشيونال"، وديانا حامد ملكة لجمال البيئة.



وتوِّجت كنزي الزيني بلقب "ملكة جمال المراهقات 2020"، وأُعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الدكتورة أمال رزق الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي.

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وأحيت الحفل الفنانة دوللي شاهين التي قدمت أغنية "فيه عندك نظر" ثم "أنا زي أي بنت"، والفنان عماد كمال الذي قدم أغنيات قديمة للفنان هاني شاكر وأغنية للمطرب إيهاب توفيق.

شارك في المنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2020 نحو 350 فتاة من سبتمبر/أيلول الماضي، تمت تصفيتهن خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل إجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فخلت المراحل الأولى من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم.

ومن أهم شروط مسابقة ملكة جمال مصر، أن تجيد المتسابقة الحديث باللغة الإنجليزية وأن تجمع بين الثقافة والذكاء وأن يكون هناك تناسب بين طولها ووزنها.