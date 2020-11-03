شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذرك من الإصابة بالخرف .. تعرف عليها وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرف مصطلح جماعي يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الحالات الطبية المحددة الناتجة عن تغيرات غير طبيعية في الدماغ ، بما في ذلك مرض الزهايمر، يمثّل مرض الزهايمر 60-80٪ من حالات الخرف ، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يؤثر الخرف في الغالب على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا .

والخرف ليس مرضًا واحدًا في حد ذاته ، ولكنه مجموعة من أعراض التدهور المعرفي التي تشمل النسيان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يمثل الخرف "بداية الشباب" (عندما تصيب الحالة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا) ما يصل إلى 9 % من الحالات، لا توجد طريقة محددة للوقاية من الخرف، ولكن أظهرت الأبحاث أنه يمكن للأشخاص تقليل مخاطرهم عن طريق اتخاذ خيارات نمط حياة أكثر صحة.

علامات وأعراض الخرفقد تشمل الأعراض الشائعة للخرف في مراحله المبكرة ما يلي:

النسيان، الضياع في الأماكن المألوفة، ضياع مسار الزمن.

تشمل أعراض الخَرَف في المرحلة المتوسطة ما يلي:

ضياع في المنزل، نسيان الأحداث الأخيرة وأسماء الأشخاص، أن يكون الشخص بحاجة الى مساعدة في العناية الشخصية، مشاكل في التواصل نسيان الكلمات البسيطة أو استخدام الكلمات الخاطئة، تجربة تغيرات في السلوك مثل التجوال والاستجواب المتكرر.

تشمل المرحلة المتأخرة من أعراض الخرف ما يلي:

تفاقم مشاكل الذاكرة، الجهل بالزمان والمكان، الحاجة المتزايدة للرعاية الذاتية المساعدة، مواجهه صعوبة في المشي أو ضعف التوازن، تجربة تغيرات في السلوك قد تتصاعد وتشمل العدوانية، التغييرات في أنماط النوم، القلق والاكتئاب والحزن، الهلوسة.

أسباب الخرف وعوامل الخطر الشائعة

يمكن أن ينتج الخرف عن عدة أمراض مختلفة مرتبطة بتراكم غير طبيعي للبروتينات في الدماغ يزداد خطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر ومع ذلك ، من المعروف أن بعض الحالات والعوامل مرتبطة بالخرف مثل أسلوب حياة غير مستقر، تغذية سيئة، التدخين، تعاطي الكحول أو المخدرات على المدى الطويل

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بدانة، داء السكري، تصلب الشرايين، كآبة، متلازمة داون، مرض الشلل الرعاش، السكتات الدماغية الصغيرة واضطرابات الأوعية الدموية، فقدان السمع.

طرق علاج الخرف والوقاية منه

لا يوجد علاج متوفر حاليًا يمكن أن يساعد في علاج الخرف أو تغيير مساره التدريجي، على الرغم من أن الباحثين يختبرون علاجات مختلفة في مراحل مختلفة من الاختبارات السريرية. ومن ثم ، فإن الأهداف الرئيسية لرعاية الخرف تشمل:

التشخيص المبكر ، والذي سيساعد في تعزيز الإدارة المثلى، التعرف على الأمراض المصاحبة وعلاجها وتحدي الأعراض السلوكية والنفسية، تحسين الصحة البدنية والإدراك والنشاط والرفاهية

يمكن تقليل خطرالإصابة بالخرف من خلال اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الكاملة، وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين ، وتجنب الاستخدام الضار للكحول، والحفاظ على وزن صحي، وإدارة أي حالة صحية موجودة مثل مرض السكري وأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول ومستويات السكر في الدم، وما إلى ذلك، كما أن الحفاظ على نشاط عقلك عن طريق القيام بالألغاز واللعب ، وقراءة الكتب الصعبة ، وما إلى ذلك ، قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف.