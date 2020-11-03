منها المكسرات … أطعمة تساعدك على تحسين مزاجك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 47 دقيقة

يشعر العديد من الأشخاص يوميا بإحباط كبير من شدة العمل ليوم طويل أو الإرهاق من الدراسة، وغالبا ما يرتبط هذا الشعور برغبة كبيرة في تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة، لكن في هذا المقال سنستعرض لكم الأطعمة التي من شأنها تحسين المزاج، بدون أن تسبب أي زيادة في الوزن حتى.

قد يتسبب انخفاض مستوى هرمون “السيروتونين” في الدم، في آثار سلبية على مزاج الأشخاص.

ولمواجهة هذه المشكلة، نصحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بتناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهي:

المكسرات:

المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.

البيض:

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.

الأسماك المملحة:

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توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف

الفاكهة المجففة:

وتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد

فول الصويا:

هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضا على حمض التربتوفان.

الشوكولاتة:

تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون

الفلفل الحار:

يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.