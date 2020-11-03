شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن أن تكون مصدراً للعدوى..استشاري يوضح متى يجب استبدال فرشاة الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د.سلطان الذياب، استشاري ورئيس قسم تجميل الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، باستبدال فرشاة الأسنان حال الإصابة بالأمراض. وقال الذياب، ردا على سؤال هل فرشاة الأسنان تعد مصدر للعدوى؟ نعم فرشاة الأسنان مصدر للعدوى لذلك يجب استبدالها بعد تعرضك للأمراض فهذا يحميك من احتمال عودة العدوى.

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