شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين كسور العظام وتمزق الأربطة .. اعرف أسباب الكسر والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس لا يفرقون بين كسر العظام والتمزق في الأربطة، لتشابه الإصابة، وبحسب ما ذكر موقع "very well health" فإن التمزق في الأربطة يتشابه تماماً مع كسر العظام، ويمكن التعرف عليهما بواسطة الأشعة السينية في هذا التقرير نتعرف على أسباب كسر العظام وعلاجه.

لماذا تنكسر العظام؟

يحدث كسر العظام لأن كمية الطاقة التي يجب أن يدعمها العظم أكبر من القوة الفعلية للعظم نفسه يمكن أن يعني هذا أنه كان هناك إما طاقة عالية جدًا، أوعظم ضعيف جدًا، أو كمية من الطاقة على مدى فترة طويلة من الزمن كانت أكثر من اللازم لتحملها.

تحدث كسور العظام لواحد من ثلاثة أسباب:

-الكثير من الطاقة هذا يعني أن كمية الطاقة التي يمتصها العظم تفوق قوة العظم تشمل الأسباب الشائعة لهذه الأنواع من الكسور السقوط وحوادث السيارات والإصابات الرياضية.

-الكثير من الإجهاد التي تسمى الكسور الإجهادية ، لا تحدث نتيجة لمقدار واحد من القوة المطبقة على العظم ، بل نتيجة الإجهاد المتكرر للعظم - مما يؤدي في النهاية إلى فشلها في النهاية يشبه إلى حد كبير ثني مشبك الورق للخلف وللأمام عدة مرات وفي النهاية سينكسر ، يمكن أن يحدث نفس الشيء مع العظام غالبًا ما تُرى كسور الإجهاد لدى أشخاص مثل عدائي المسافات الطويلة والمجندين العسكريين.

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-ضعف العظام تحدث بعض الكسور ليس بسبب الكثير من الطاقة أو بسبب الإجهاد الشديد ، ولكن بسبب ضعف العظام تسمى هذه الأنواع من الكسور (التي تحدث في وضع العظام التي أضعفت بسبب حالة كامنة) بالكسور المرضية.

أكثر الأمراض شيوعًا التي تضعف العظام هي هشاشة العظام أو ترقق العظام. تشمل الأسباب الأخرى للكسور المرضية الأورام والالتهابات واضطرابات العظام الأخرى.

علاج كسر العظام

بمجرد تحديد الكسر، يجب إجراء العلاج المناسب يعتمد هذا العلاج على عدد من العوامل ، بما في ذلك نوع الكسر وموقع الإصابة واحتياجات المريض الفردية.

تشمل العلاجات التي تُستخدم أحيانًا للأشخاص الذين أصيبوا بكسر ما يلي:

- التجبير. سوف تلتئم معظم العظام المكسورة بالحماية والتثبيت تختلف أفضل طريقة لحماية أو شل حركة العظام المكسورة اعتمادًا على العظم المصاب. في كثير من الحالات ، سيتم استخدام جبيرة لحماية العظم المصاب ومنعه من الحركة. في بعض الحالات ، يجب أولاً إعادة ضبط العظم (إجراء يسمى تصغير الكسر) إذا لم يتم محاذاة العظم في موضعه الصحيح في هذه الحالة ، يتم إعطاء الشخص المصاب بالكسر نوعًا من التخدير ثم يقوم الطبيب بإعادة وضع العظام ثم يتم تثبيته في مكانه بجبيرة.

-الجراحة تُستخدم الجراحة في أغلب الأحيان عندما يتعذر تثبيت العظام في الموضع المناسب عادةً ، يمكن استخدام نوع من المسامير والشرائح لتثبيت العظم الذي تم تغيير موضعه بشكل صحيح.