كورونا في فرنسا.. رقم قياسي جديد بالإصابات اليومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 52518 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية

وتشير هذه الحصيلة إلى أن إجراءات العزل العام الجديدة التي طُبّقت في البلاد اعتبارا من الجمعة لم يظهر أثرها بعد، إذ ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات جراء المرض بما يزيد على 1000 حالة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 25143.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونا و466 ألفا و433 حالة.