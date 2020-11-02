شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي وجهاز الخدمة الوطنية لتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء طبيب فــايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويهدف التعاون لتوثيق أواصر الصلة والتنسيق بينهما بما يساعد على تطوير البحث العلمي التطبيقي الذي يحقق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجهتين في ايجاد حلول علمية تطبيقية لتطوير الانتاج وتوفير الغذاء للشعب المصري وخاصة الأنشطة المتعلقة بمجال الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية والخدمات البحثية والحقلية.

وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي عن سعادته بهذا التعاون حيث يعد خطوة على الطريق لدعم المجتمع العلمي والبحثي لخطط التنمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية والصناعية بين المؤسسات العلمية والهيئات الصناعية.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لخطط الدولة في تعظيم الإستفادة من مختلف البحوث المتاحة؛ لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.

وفي كلمته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني انه سيتم وضع كافة الإمكانيات والآليات الفنية والبحثية والتطبيقية للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني من مراكز بحثية متقدمة ومجمعات إنتاجية ومصانع للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف ربط البحث العلمي بقضايا التنمية الشاملة من خلال المشروعات البحثية الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.