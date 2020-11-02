شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السمك لصحة الجسم .. تعرف على أفضل أنواعه لوضعها ضمن نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى خبراء الصحة منذ فترة طويلة بتناول وجبتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع لصحة القلب لأن الأسماك تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ولكن هناك الكثيرمن أنواع السمك فأي هذه الأنواع من السمك أفضل لصحتك.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير الذى نشره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

فوائد تناول السمك الصحية

السمك من أكثر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 وتسمى أحماض أوميجا 3 الدهنية بالدهون الأساسية لأننا نحتاجها للبقاء على قيد الحياة الشيء الصعب هو أن أجسامنا لا تستطيع إنتاج هذه الأنواع من الأحماض.

وتوفر الأسماك نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحتاجها أجسامنا تسمى EPA و DHA."

يرمز EPA إلى حمض eicosapentaenoic و DHA يرمز إلى حمض docosahexaenoic توفر بعض الأطعمة النباتية حمض أوميجا 3 الدهني ALA (حمض الألفالينولينيك).

أوميجا 3 يحسن صحة القلب والأوعية الدموية بجرعة بين 1-4 جرام كل يوم كما أنه يقلل من خطر الموت للأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطراب نظم القلب.

يقلل أوميجا 3 من خطر الموت من خلال:

جتقليل مخاطر تجلط الدم.

جمنع تشكل الترسبات على الشرايين.

جانخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

يخفض ضغط الدم قليلاً.

تباطؤ إنتاج المواد التي تسبب الالتهابات في الجسم.

أفضل أنواع الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

-الماكريل - 2.5 إلى 2.6 جرام

-سمك السلمون - 1.8 جرام

-الرنجة - 1.7 إلى 1.2 جرام

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-تونة - 1.6 جرام

-سمك السلمون المرقط - 1.6 إلى 1.3 جرام

-الأنشوجة - 1.4 جرام

-السردين - 1.3 جرام

-السمك الأزرق - 1.2 جرام

-الهلبوت - 0.9 جرام

-سمك القاروص (الأنواع المختلطة) - 0.65 جرام

-التونة واللحوم البيضاء المعلبة (مصفاة) - 0.5 جرام

-جمبري - 0.29 جرام

ماذا عن السموم البيئية في الأسماك؟

تختلف مخاطر تناول الأسماك حسب العمر والصحة تقول جمعية القلب الأمريكية إن فوائد تناول الأسماك تفوق المخاطر التي يتعرض لها معظم البالغين الأصحاء.

وتضيف: "يجب على الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات تجنب تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق تحتوي بعض الأسماك على مستويات أعلى من الزئبق والسموم البيئية. يمكن تقليل التعرض المحتمل للسموم عن طريق إزالة الجلد والدهون السطحية قبل الطهي أيضًا ".

تشمل الأسماك الخمسة الشائعة (أوالمحار) التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق الروبيان والتونة الخفيفة المعلبة والسلمون وسمك بولوك وسمك السلور.

من ناحية أخرى ، فإن أسوأ أنواع المخالفين هم الأسماك الأكبر والأكبر مثل سمك القرش وسمك أبو سيف وسمك الإسقمري وسمك القرميد مثل سمك القاروس الذهبي أو النهاش الذهبي.