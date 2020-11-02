شكرا لقرائتكم خبر عن نشط التركيز والذاكرة عند طفلك بحيل بسيطة.. منهم التصور والذاكرة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى العديد من الأطفال من صعوبة في التركيز وعدم القدرة على المذاكرة والأداء الدراسى بشكل جيد مما يؤثر على مستواهم الدراسى وحياتهم عموما، لذلك يجب أن يكون للآباء والأمهات دور مهم فى مساعدة الطفل على تنشيط الذاكرة من خلال اتباع بعض النصائح كما ذكرها موقع understood وهى:

1: العمل على مهارات التصور

شجع الأطفال على إنشاء صورة في أذهانهم لما قرأوه أو سمعوه للتو. على سبيل المثال ، لنفترض أنك طلبت من طفلك إعداد الطاولة لخمسة أشخاص، اجعل طفلك يتخيل الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الجدول ، ثم ارسمه عندما يتحسن الأطفال في التخيل ، يمكنهم وصف الصورة بدلاً من رسمها.

2:اجعل طفلك يعلمك

القدرة على شرح كيفية القيام بشيء ما تتضمن فهم المعلومات وحفظها عقليًا ربما يتعلم طفلك مهارة ، مثل كيفية تنطيط كرة السلة اطلب من طفلك أن يعلمك هذه المهارة. يفعل المعلمون شيئًا مشابهًا من خلال الجمع بين الطلاب في الفصل. يتيح لهم ذلك بدء العمل بالمعلومات على الفور بدلاً من انتظار الاتصال بهم.

3:جرب الألعاب التي تستخدم الذاكرة البصرية

هناك الكثير من الألعاب المطابقة التي يمكن أن تساعد الأطفال في العمل على الذاكرة المرئية ، مثل اللعبة الكلاسيكية أو Memory كما يمكنك أن تفعل أشياء مثل الاطفال العطاء صفحة مجلة ونطلب منهم وضع دائرة على كافة مثيلات كلمة و أو بريد إلكتروني . يمكن أن تكون لوحات الترخيص أيضًا ممتعة للغاية تناوب على تلاوة الحروف والأرقام على لوحة السيارة ثم قلها بالعكس أيضًا.

4:بطاقات اللعب

يمكن لألعاب الورق البسيطة مثل Crazy Eights و Uno و Go Fish و War تحسين الذاكرة العاملة بطريقتين. يجب على الأطفال مراعاة قواعد اللعبة. عليهم أيضًا أن يتذكروا البطاقات التي لديهم وأيها لعبها الآخرون.

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5: تشجيع القراءة النشطة

هناك سبب لكون أدوات التمييز والملاحظات اللاصقة شائعة جدًا: يمكن أن يساعد تدوين الملاحظات والتسطير أو تمييز النص الأطفال على الاحتفاظ بالمعلومات في أذهانهم لفترة كافية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بها. يمكن أن يساعد التحدث بصوت عالٍ وطرح أسئلة حول مادة القراءة أيضًا في الذاكرة العاملة. يمكن أن تساعد استراتيجيات القراءة النشطة مثل هذه في تكوين ذكريات طويلة المدى أيضًا.

6:قسم المعلومات إلى قطع أصغر

هل تساءلت يومًا عن سبب احتواء أرقام الهواتف وأرقام الضمان الاجتماعي على شُرط؟ لأنه من الأسهل تذكر بضع مجموعات صغيرة من الأرقام بدلاً من تذكر سلسلة واحدة طويلة من الأرقام، ضع ذلك في الاعتبار عندما تحتاج إلى إعطاء طفلك توجيهات متعددة الخطوات. اكتبها أو أعطها واحدة تلو الأخرى يمكنك أيضًا استخدام المخططات الرسومية للمساعدة في تقسيم مهام الكتابة إلى أجزاء أصغر.

7: اجعلها متعددة الحواس

يمكن أن يساعد استخدام حواس متعددة لمعالجة المعلومات في الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى اكتب المهام حتى يتمكن طفلك من النظر إليها قلها ، وانطقها بصوت عالٍ حتى يتمكن طفلك من سماعها. تجول في المنزل وأنت تناقش الأعمال المنزلية التي يحتاج طفلك لإكمالها. يمكن أن يساعد استخدام الاستراتيجيات متعددة الحواس الأطفال على الاحتفاظ بالمعلومات في أذهانهم لفترة كافية لاستخدامها.

8:تساعد في إجراء الاتصالات

ساعد طفلك في تكوين الجمعيات التي تربط التفاصيل المختلفة وتجعلها لا تنسى. إحدى الطرق هي جذب اهتمام طفلك باستخدام فن الإستذكار الممتع. (على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الاسم المصطنع "Roy G. Biv" الأطفال على تذكر ترتيب الألوان في قوس قزح - الأحمر والبرتقالي والأصفر وما إلى ذلك.) العثور على طرق لربط المعلومات يساعد في تكوين واستعادة طويلة - ذاكرة المدى كما أنه يساعد في الذاكرة العاملة ، وهو ما نستخدمه لحفظ ومقارنة الذكريات القديمة والجديدة.