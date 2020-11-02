شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الباذنجان على صحتك.. يحافظ على سلامة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الباذنجان من أبرز الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات كما أنه يعمل على تقوية الجسم وتجديد النشاط والطاقة، فضلا عن ذلك يمكن اعداده بطرق مختلفة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك فوائد عديدة لتناول الباذنجان على صحة الجسم :

فوائد تناول الباذنجان

1: الباذنجان غذاء غني بالعناصر الغذائية ، مما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين والكربوهيدرات وفيتامين ج وك، يحتوي الباذنجان أيضًا على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس، وبالتالى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

2:يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

3:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من الجلطات حيث يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

4: قد يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم

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قد تساعد إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وذلك لأن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والتي تمر عبر الجهاز الهضمي.

يمكن للألياف أن تخفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل هضم وامتصاص السكر في الجسم. يحافظ الامتصاص البطيء على ثبات مستويات السكر في الدم ويمنع حدوث طفرات وانهيارات.

5: يمكن أن تساعد في فقدان الوزن

الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام لفقدان الوزن.