تحذير طبي: الأكل غير المنتظم خطر على الصحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 8:05 مساءً

الغذاء السليم وحده المنقذ من الأمراض المزمنة والخطيرة، فمع تطور الطب والأبحاث، يرسخ العلم فكرة أساسية بأن الطعام الصحي هو مفتاح الحل السحري للوقاية من الأمراض.

قالت عالمة الأوبئة، أولغا نيناستينا، “الأشخاص الذين يتناولون طعامًا غير صحي ومنخفض الجودة ولا يلتزمون بنظام غذائي منتظم، يوجهون ضربة مدمرة إلى جهاز المناعة. الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة – ​​كل هذا ضروري للحفاظ على المناعة في المستوى المناسب كل يوم”.

أعلن الأطباء الذين قابلتهم وكالة “سبوتنيك”، أن التغذية غير المنتظمة وغير المتوازنة، وكذلك الإفراط في تناول الطعام غير الصحي، يحرم الشخص من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية، التي بدورها تؤثر على المناعة، وبالتالي تعرض الجسم لمختلف الفيروسات والالتهابات.

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على سبيل المثال، البروتينات في جسم الإنسان ليست فقط ركيزة بناء للخلايا وأنسجتها وأعضائها، ولكنها أيضًا مدرجة في بنية الإنزيمات والهرمونات، وتلعب أيضًا دورًا مهمًا في تكوين الاستجابة المناعية.

وأضافت: “وإذا كان كل شيء بسيطًا إلى حد ما مع الفيتامينات والعناصر الدقيقة، لأنه يمكن تناولها بشكل إضافي في تكوين الأدوية والمكملات الغذائية (المضافات النشطة بيولوجيًا) أو اختيار الأطعمة الغنية بها، فإن الحصول على البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية يكون أكثر صعوبة”.

بدورها، قالت المعالجة إيلينا تيخوميروفا إنه بسبب نقص الكوليسترول الذي يدخل الجسم عند تناول عدد من الأطعمة، قد يواجه الشخص أيضًا مشاكل عقلية.

وخلصت الطبيبة إلى أنه “يمكن أن يصبح الشخص عدوانيًا وعنيدًا جدًا ولا يفهم الفكاهة وسريع تقلب المزاج. أوصي بمراقبة نظامك الغذائي بعناية”.

كما اتفق الطبيبان على أن اتباع نظام غذائي غير متوازن وغير منتظم يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.