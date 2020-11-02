شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج منظومة علاج السموم داخل أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع المركز القومى للسموم الإكلينيكيه والبيئيه بكلية طب القصر العينى.

يهدف البروتوكول إلى استحداث وإدراج منظومة علاج السموم داخل أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة، وتم بالفعل التفعيل في 22 مستشفى بـ21 محافظة.

يأتي هذا التعاون كخطوة هامة نحو مساعدة الدولة في مواجهة العبء الكبير لحالات التسمم، حيث تضافرت جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكليات ومراكز جامعة القاهرة كجهة إكلينيكية لتقديم دورات تعليمية وعملية في علم السموم الإكلينيكية في مركز السموم بطب القصر العيني للارتقاء وإتاحة مستوى عالي من الدراسة التخصصية لجميع الكوادر الطبية على التعامل مع حالات التسمم.

ويركز البروتوكول على تدريب كوادر وزارة الصحة من أطباء وتمريض وفنى معامل بالمركز القومى للسموم للتعامل مع حالات التسمم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي، وإمداد وزارة الصحة بالإرشادات التوجيهية للتعامل مع الأنواع المختلفة للتسمم بصفة دورية، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوعيه الشامله من خلال الاعلام وعقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة واقامة دورات علميه مكثفه لمتدريبين من الدول العربيه والإفريقية، إلى جانب المشاركة في الدراسات الوبائية للتسمم وذلك بالاتفاق على وضع قواعد بيانات قومية موحدة لتوفير المعلومات والبيانات عن ملوثات البيئة والتي قد تؤدي لحالات تسمم وترصد مؤشراتها داخل مصر.