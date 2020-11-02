إعداد المحلول الأنفي للطفل في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - يمكنك إعداد المحلول الملحي لعلاج إحتقان الأنف عند الاطفال في المنزل، كما يمكنك إتباع رعض النصائح والارشادات للتقليل من احتقان الأنف المزعج عند الأطفال، وخاصة الرضع لأنه يمنعهم من الرضاعة بصورة طبيعية، ولذلك عليك متابعة هذا اللقاء مع الدكتورة ديالا العوضي، إختصاصية طب الأطفال كالآتي. إعداد المحلول الملحي في المنزل المواد المطلوبة ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ماء مغلي نقي.

ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز" بيكربونات الصوديوم". الخطوات يضاف الملح إلى الماء الذي سبق غليه قومي بتبريد الماء المغلي حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

افصلي فنجاناً من الماء المبرد على حدة.

أضيفي له ربع ملعقة من الملح، وربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

قومي بالخلط جيداً حتى يتجانس المحلول.

قومي بتفريغه في بخاخة رذاذ نظيفة ومعقمة.

ويمكن تقطيره في الأنف عدة مرات في اليوم للتخلص من المخاط اللزج في الأنف والذي يسبب إنسداد الأنف.

لا تستخدمي المحلول السابق لأكثر من 24 ساعة، بل يجب التخلص منه، وقومي بتطبيق كمية جديدة واستخدامها.

قد يشعر الصغير ببعض الضيق عند تقطيره في الأنف مثل الوخز أو الحرقان" الشعطة"، والرغبة في العطس، ولكنه يتلاشى بالتدريج. نصائح لعلاج إحتقان الأنف عند الأطفال يمكن استخدام طرق منزلية لتقليل الاحتقان يمكن أن تستخدمي البخار، أي تعريض وجه الصغير لبخار الماء الساخن والذي يمكن أن يلين المخاط، ولف وجه الصغير بفوطة بحيث لا يخرج البخار خارجها، وتركيز البخار نحو أنفه لعدة دقائق.

يجب أن تهتمي بتقديم السوائل والشوربات الدافئة للطفل مثل شوربة الدجاج، لأنها تقوي مناعة جسمه، وترطب المخاط وتفتح الأغشية المخاطية وتنعش دورتها الدموية مما يزيل الانسداد والضيق الذي يشعر به الطفل.

أكثري من تقديم الحمضيات التي تحتوي على فيتامين سي لطفلك.

يجب الحرص على تدفئة الطفل، لأن برودة القدمين تسبب اصابته بالبرد والرشح ومن ثم احتقان الأنف.

يجب أن يعيش الطفل في بيئة نظيفة وغير معرضة للتلوث مثل التدخين السلبي في المنزل.

ويجب أن يمارس الطفل الرياضة إذا كان في سن أكبر، ويجب أن تهتم الأم بتهوية غرفته. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول طريقة إعداد المحلول الملحي لكي تتركيها في المربع أسفل الموضوع وليجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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