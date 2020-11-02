شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 توجت نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020، وحصلت فيرجينيا هانى على لقب "ميس جراند انترناشيونال" وديانا حامد توجت ملكة جمال البيئة 2020، واختيرت سارة صابر وصيفة ثالثة ومريم صلاح وصيفة رابعة.

Advertisements كما توجت كنزى الزينى بلقب ملكة جمال المراهقات 2020 وأعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة. واختارت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة د.أمال رزق الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي. أحيت الحفل الفنانة دوللى شاهين التى قدمت أغنية "فيه عندك نظر" ثم "أنا زي أي بنت"، والفنان عماد كمال الذي قدم ميدلي لأغنية أمير الغناء العربي هاني شاكر علي الضحكاية وأغنية الفنان إيهاب توفيق "داني".

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