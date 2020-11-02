لقاح كورونا.. جونسون يعطي أملا للتفاؤل بحلول هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك احتمالا قويا لتوافر لقاح لفيروس كورونا المستجد في الربع الأول من عام 2021
وأكد أن هذا الأمر يعطي سببا للتفاؤل بأن الربيع سيكون أفضل بعد إعلانه فرض عزل عام جديد في إنجلترا حتى ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي: "أشعر بالتفاؤل بأن الأمر سيكون مختلفا تماما وأفضل بحلول الربيع، حيث سيكون لدينا أدوية وعلاجات أفضل من أي وقت مضى والأمل الواقعي بوجود لقاح في الربع الأول من العام المقبل".
وتابع: "لدينا الآن احتمال فوري لاستخدام عدة ملايين من الاختبارات الرخيصة والموثوق بها وفوق ذلك كله السريعة والتي تمثل تحولا، والتي يمكنك استخدامها بنفسك لإبلاغك ما إذا كنت مصابا أم لا والحصول على النتيجة خلال ما يتراوح بين 10 و15 دقيقة".
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