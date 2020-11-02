القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من "حالة طوارئ حادة" في المستشفيات نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد
وأكدت في مؤتمر صحفي في برلين، الاثنين، عقب اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا أن الحكومة الألمانية تراقب الوضع بقلق، مضيفة أنه في درجات الحرارة الباردة، كما هو الحال في الأشهر المقبلة، سيتفاعل الفيروس "بشكل مختلف وأكثر عنفا".
وأضافت: "لا يمكن أن نسمح لهذا الانتشار السريع للفيروس بأن يثقل كاهل نظامنا الصحي"، مشيرة إلى أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب كورونا تضاعف في الأيام الـ10 المنقضية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتوحش في ألمانيا.. وميركل تحذر من "حالة طوارئ حادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.