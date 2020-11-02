كورونا يتوحش في ألمانيا.. وميركل تحذر من "حالة طوارئ حادة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من "حالة طوارئ حادة" في المستشفيات نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

وأكدت في مؤتمر صحفي في برلين، الاثنين، عقب اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا أن الحكومة الألمانية تراقب الوضع بقلق، مضيفة أنه في درجات الحرارة الباردة، كما هو الحال في الأشهر المقبلة، سيتفاعل الفيروس "بشكل مختلف وأكثر عنفا".



وأضافت: "لا يمكن أن نسمح لهذا الانتشار السريع للفيروس بأن يثقل كاهل نظامنا الصحي"، مشيرة إلى أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب كورونا تضاعف في الأيام الـ10 المنقضية.