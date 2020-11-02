أطعمة تناوليها وأخرى تجنبيها لتحمى نفسك من التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الصدفي هو أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا والذي يأتي مباشرة بعد التهاب المفاصل الروماتويدي.

يحدث التهاب المفاصل الصدفي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا والأنسجة السليمة. تؤدي هذه الاستجابة المناعية غير الطبيعية إلى التهاب المفاصل وألمها.

تعتبر آلام المفاصل وتورمها وتيبسها من الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الصدفي.

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بينما لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الصدفي، تستخدم بعض الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) والأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) ومثبطات المناعة للسيطرة على التهاب المفاصل.

جنبًا إلى جنب مع العلاج الدوائي ، يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات الغذائية في السيطرة على الالتهاب وتقليل الأعراض

إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها والأخرى التي يجب تناولها.

1.أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأطعمة التي يجب تناولها لعلاج التهاب المفاصل الصدفي هي الأطعمة الغنية بالدهون أوميجا 3 المضادة للالتهابات، بما أن التهاب المفاصل هو أحد الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الصدفي، فإن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3 المضادة للالتهابات:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

عين الجمل.

بذور الكتان.

بذور الشيا.

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الحبوب الكاملة مليئة بالألياف والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

فيما يلي قائمة بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف:

شوفان كامل.

دقيق الكينوا.

أرز بني.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب المزمن عن طريق منع الضرر المرتبط بالإجهاد التأكسدي الضار.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة لمضادات الأكسدة:

الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

فواكه طازجة.

المكسرات.

الشوكولاته الداكنة.

بهارات مجففة مطحونة.

الشاي والقهوة.

الأطعمة التي يجب تجنبها لالتهاب المفاصل الصدفي، ويمكن أن يؤدي استهلاك اللحوم الحمراء الدهنية إلى زيادة الالتهاب وزيادة الوزن وتفاقم أعراض الصدفية.