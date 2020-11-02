اكسير طبيعي يخلصك من السعال في 5 أيام فقط!

يُعتبر السعال من الحالات المرضيّة التي تُصيب الكثير من الأشخاص، خاصةً في فصل الشتاء البارد بسبب إنتشار الفيروسات والميكروبات، ويكون عبارةً عن كحةٍ تكون إمّا مصحوبةً بالبلغم أو ما يُعرف بالمخاط أو تكون الكحة جافةً ومؤلمة.

وكان علاج السعال وإلتهاب القصبات الهوائية المزمن يُشكِّل دائماً تحدياً كبيراً حتى في الطب التقليدي، ولكن ليس بعد الآن! وغالبًا ما يمكنك علاج السعال في المنزل، وقد تُخفف بعض الوصفات الطبيعية من حدَّة أعراض السعال لديك، فهي تساهم في تهدئة الحلق، ومحاربة البكتيريا، وتقليل الإلتهاب. وإذا كنت تعانين من السعال والكحة، وتبحثين عن طرق طبيعية للتخلص منها؟ "الجميلة" تُطلعك على وصفة طبيعية مُكوَّنة من الموز والعسل، والتي بإمكانها تخفيف ألم الحلق والرئتين وتُعالج السعال وإلتهاب القصبات الهوائية في وقت قياسي!

تخلّصي من السعال بشراب الاكسير الطبيعي

إليك، طرق تحضير اكسير طبيعي لعلاج مشكلة السعال بسرعة:

وصفة الموز والعسل الرائعة لعلاج السعال خلال 5 أيام فقط



بإمكانك إستعمال هذه الوصفة للأطفال والكبار على حد سواء، والتمتع بمذاقها الطيب اللذيذ. يحتوي الموز على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى أنّه مصدرٌ غنيٌّ بفيتامين ب6، وفيتامين ج، والألياف الغذائيّة، والمنغنيز، كما يحتوي العسل على نسب قليلة من مجموعة من الفيتامينات والمعادن، ومنها: فيتامين ب3، وفيتامين ب2، وفيتامين ب5، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والفسفور، والزنك، وتجدر الإشارة إلى أنّ العسل يؤدي إلى تخفيف أعراض السعال، كما يُقلِّل من مدة الإصابة به.

المُكوِّنات:

400 مل من الماء المغلي

حبتان من الموز ناضجتان (تلك التي تحتوي قشرتها على نقاط سوداء)

ملعقتان كبيرتان من العسل

طريقة التحضير:

قبل كل شيء، قشِّري الموز واهرسيه بإستخدام شوكة أو ملعقة خشبية، ولا تستخدمي أبداً الأدوات المعدنية لأنَّ الموز يُصبح لونه أسود عندما يُلامس المعدن، بعد ذلك ضعي الموز في وعاء وأضيفي إليه الماء المغلي واتركي المزيج يُنقع لمدة 30 دقيقة، وحين يبرد المزيج قليلاً ويُصبح دافئاً أضيفي العسل، وبإمكانك تصفية المزيج إذا أردت شربه صافياً ولكن تذَّكري أنَّه من الضروري إضافة العسل في النهاية حين يبرد المزيج لكي لا يخسر العسل خصائصه المهمة بسبب الماء الساخن.

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طريقة شربه:

اشربي 100 مل من هذا العلاج أربع مرات يومياً (بمعدل 400 مل في اليوم الواحد)، وهذه الكمية كافية خلال اليوم الواحد وبإمكانك تجديد العلاج صباح اليوم التالي، سوف تلمسين النتائج الأولية في غضون 5 أيام، واستمتعي دوماً بالمُكوِّنات الطبيعية وعليك اللجوء إليها في أي من العلاجات للمزيد من الفائدة.

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