7 علامات على مرض السكري عند الرجال يجب الإنتباه إليها

رض السكري هو حالة مزمنة تتميز بعدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو الاستفادة منه. وأظهرت دراسة أن انتشار مرض السكري (النوع 2) كان 14.6٪ عند الرجال و 9.1٪ عند النساء.

إن التعرف على هذه الأعراض في مرحلة مبكرة يمكن أن يمنع الوفيات. قد تظهر الأعراض بشكل مختلف عند الرجال مقارنة بالنساء. يجب تحديد العلامات المبكرة لهذه الأعراض؛ حتى يتمكن الرجال الذين يعانون من مرض السكري من الحصول على العلاج المبكر.

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فيما يلي بعض أعراض مرض السكري التي لوحظت بشكل شائع عند الرجال.

1. كثرة العطش والحث على التبول بكثرة

إنها واحدة من أولى أعراض مرض السكري التي تظهر عند الرجال، و يؤدي كثرة التبول إلى الجفاف الذي يسبب العطش الشديد.

2. ضعف الانتصاب

العجز الجنسي هو المضاعفات الثابتة لمرض السكري. تشمل الأعراض المبكرة لمرض السكري لدى الرجال تلف الأعصاب بالقرب من منطقة القضيب. يحدث هذا بسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز الذي يميل إلى التراكم في هذا الجزء ويسبب ضعف الانتصاب.

3. فقدان الوزن غير المبرر

يُعرف فقدان الوزن بدون أي شكل من أشكال النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أو العلاج المدر للبول عمومًا بأنه أحد أعراض مرض السكري (خاصة داء السكري من النوع 2)، ويمكن أيضًا أن يكون عامل خطر لمضاعفات مرض السكري.

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4. التعب

على الرغم من أن الإرهاق ليس فقط من أعراض مرض السكري ، إلا أن الخبراء يقولون إن الشكوى من التعب تظهر في الغالب من قبل مرضى السكري. كما أنه عامل مهم في تحديد الحالة لمنعها من التدهور.

5. زيادة الشهية

عادة ما ترتبط سلوكيات الأكل المضطربة واضطرابات الأكل بمرض السكري، وخاصة لدى الرجال والمرضى من النوع 2 و تؤدي مستويات الأنسولين المرتفعة بدلاً من ذلك إلى زيادة الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب زيادة النظام الغذائي.

6. تضرر الجهاز العصبي

يمكن أن تتسبب الزيادة المستمرة في مستويات الجلوكوز في تلف الأعصاب إلى جانب تنميل في الساقين وأعضاء الجسم الأخرى.

7. اسمرار الجلد

تغير اللون الداكن في ثنايا الجلد مثل الإبطين والرقبة) هو عرض شائع مرتبط بالجلد لمرض السكري لدى كل من الرجال والنساء الذين ينتمون إلى جميع الفئات العمرية يمكن أن يساعد التعرف على مثل هذه الأعراض في مرحلة مبكرة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وإدارة مرض السكري.