شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. 9 أعراض للإصابة بسرطان الرئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية 9 أعراض لإصابة الشخص بسرطان الرئة. وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الاعراض هي:- 1. السعال المستمر 2. سعال دموي 3. ألم في الصدر 4. الصفير Advertisements 5. آلام في العظام 6. صداع 7. ضيق التنفس 8. بحة في الصوت 9. فقدان في الوزن بدون مبرر

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