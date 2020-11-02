باكستان تحاصر الأماكن الموبوءة بكورونا بـ"الإغلاق الذكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة الباكستانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أسد عمر، في تصريح له، الاثنين، إن مركز القيادة والتشغيل الوطني ناقش جملة إجراءات احترازية لدرء الموجة الثانية من جائحة الفيروس في البلاد.



وأضاف أنه سيتم فرض الإغلاق الذكي في الأماكن الموبوءة ومراقبة تطبيق الإجراءات في المؤسسات التعليمية وصالات الحفلات بكل صرامة.

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وتم فرض الإغلاق على عدد من شوارع العاصمة إسلام آباد وإغلاق 10 مؤسسات تعليمية.

وفي إقليم البنجاب وسط باكستان تمّ إغلاق 830 من أحياء الإقليم مع ظهور حالات إصابة إيجابية.

وذكر مركز القيادة والتشغيل الوطني الذي يتولى عملية إحصاء حالات الإصابة أنه تم الإبلاغ عن ألف و123 حالة إصابة إيجابية و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد، وأصبح إجمالي حالات الإصابة 335 ألفا تعافى منهم 315 ألف مريض.