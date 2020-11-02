شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلب الحصول على ترخيص لإنتاج عقار ريميديسيفير الأمريكى لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" USNews"أن شركة الأدوية الروسية فارماسينتيز طلبت من الكرملين الحصول على إذن لإنتاج المثيل من عقارريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا COVID-19التابع لشركة جيلياد الأمريكية بدون براءة اختراع.

وقال فيكرام بونيا مدير الشركة، إن شركة فارماسينتيز التي تتخذ من سيبيريا مقرا لها اتصلت من قبل بشركة جيلياد وطلبت ترخيصا طوعا لإنتاج وتوزيع العقار في روسيا، لأنها غير قادرة على إنتاج العقار لأنه محمي ببراءة اختراع ولم تستجب شركة جيلياد Gilead لطلب الحصول على ترخيص طوعي، ولم ترد شركة فارماسينتيز على الفور على طلب للتعليق.

أكملت الشركة الروسية تجربة سريرية للعقار، المسمى Remdeform ، على 300 مريض في 23 مستشفى روسي،

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منحت شركة جيلياد هذا الإذن لتصنيع أدويتها لـ 127 دولة، قالت جيلياد إن هذه كانت في الغالب دولًا منخفضة الدخل أو تلك التي تواجه عقبات كبيرة أخرى أمام الوصول إلى الرعاية الصحية.

في رسالته، طلب بونيا من الحكومة الروسية تفعيل عملية الترخيص الإجباري، حيث تمنح الحكومة تراخيص لإنتاج منتجات محمية ببراءة في روسيا دون إذن من صاحب براءة الاختراع، وذلك لصالح الأمن القومي والدفاع.

وعلى صعيد آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام المنظمة كان قد دخل في عزلة ذاتية، بعد اتصاله مع أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال تيدروس على تويتر: "لقد عزلت نفسى كوني قد اتصلت بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا COVID19 ، أنا بخير وبدون أعراض، لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والعمل من المنزل". أنه من الأهمية بمكان أن يمتثل الجميع للإرشادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.