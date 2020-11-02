شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق لقاح كوفاكسين الهندى لفيروس كورونا منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "The Hindu" أن مسئولا كبيرا في شركة "Bharat Biotech"، الهندية أن الشركة تخطط لإطلاق لقاحها لفيروس كورونا COVID-19 في الربع الثاني من العام المقبل إذا حصلت على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية الهندية.

وقالت، إن تركيزها الحالى هو إجراء تجارب المرحلة 3 بنجاح عبر المواقع في البلاد، مضيفة أنه تم تطوير لقاح كوفاكسين Covaxin المرشح للشركة بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) باستخدام الفيروس المعطل لفيروس كورونا، COVID-19 .

وقال ساي براساد، المدير التنفيذي لشركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية الدولية: "إذا حصلنا على جميع الموافقات بعد التوصل لأدلة وبيانات تجريبية قوية، وبيانات الفعالية والسلامة في المرحلة الأخيرة من التجارب، فإننا نهدف إلى إطلاق اللقاح في الربع الثاني من عام 2021".

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وأضاف، أنه بعد أن حصلت الشركة على موافقة من المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لإثبات فعالية لقاح فيروس كورونا المرشح، فقد بدأت التدريبات التحضيرية للموقع للمرحلة الثالثة، لإعطاء الجرعات نوفمبر الحالى.

وأضاف ساى براساد، إن التجربة التي سيتم إجراؤها في 25 إلى 30 موقعًا عبر 13-14 ولاية ستوفر جرعتين لكل من اللقاح ومتلقي الدواء الوهمي، يمكن تسجيل حوالي 2000 شخص لكل مستشفى، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللقاح سيكون مجانيًا للجميع في الهند.

وحول خطة الشركة لبيع اللقاح للحكومة أو القطاع الخاص، قال براساد: "نتطلع إلى توفير اللقاح للأسواق الحكومية والخاصة، كما نجري مناقشات أولية مع دول أخرى بشأن العرض المحتمل.

وأكد براساد، إن سعر اللقاح لم يتحدد بعد، حيث أن الشركة لا تزال تبحث في تكلفة تطوير المنتج،مضيفا "ينصب تركيزنا الحالى على إجراء تجربة المرحلة 3 بنجاح عبر المواقع".