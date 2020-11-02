الهند تحدد تاريخ انطلاق التجارب النهائية للقاح كوفاكسين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 45 دقيقة

كشف تقرير لصحيفة time now news عن انطلاق تجارب لقاح كوفاكسين الهندي في 14 الشهر الجارى ، حيث تمت دعوة ألف متطوع للتسجيل في كلية الطب بجامعة عليكرة الإسلامية بالهند، للمشاركة في التجارب السريرية لـ Covaxine التي ستبدأ التي تستمر حتى نهاية كانون الثاني المقبل.

ووفقا للتقرير ستكون هذه سلسلة من التجارب السريرية واسعة النطاق بهدف تقييم سلامة وفعالية دراسة لقاح Covid-19

وتضمن التقرير مناشدة المتطوعين من جميع الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في التجارب السريرية، من خلال التطوع في تجربة أو دراسة، تحصل على فرصة للمشاركة في الأبحاث والمساهمة في تطوير علاجات وخيارات علاجية أفضل، تمت دعوة الأشخاص من خلفيات مختلفة ليكونوا جزءًا من الحل والمساعدة في إنهاء الوباء.

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وقال البروفيسور شهيد علي صديقي ، مدير كلية الطب ، “لقد تم بالفعل تشكيل لجنة أخلاقية تضم أطباء وأخصائيين اجتماعيين ومحامين لإدارة التجارب السريرية”، لتقييم فعالية اللقاح بطرق مختلفة عبر الطيف التجريبي.

ستبحث التجارب السريرية السابقة عن إنتاج الأجسام المضادة ضد الفيروس ، بينما ستعمل تجارب المرحلة المتأخرة على تقييم ما إذا كان اللقاح في الواقع يمنع الناس من الإصابة بالمرض.

ستوفر هذه التجارب إثباتًا محوريًا على أن اللقاح يعمل وآمن سيتم إعطاء المتطوعين الذين سيشاركون في التجارب على معلومات مفصلة عن اللقاح.