منها ارتفاع الكوليسترول … هذا ما سيحدث عند تناول اللحوم الحمراء يوميا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر اللحوم الحمراء من أكثر اللحوم استخداما في الطعام وذلك لتنوع استخداماتها في الأكلات، ويعتمد المطبخ العربي في العديد من الأطباق على اللحوم الحمراء، التي تضفي طعما لذيذا على أي مكون يضاف إليها، إلا أن الإفراط في تناولها له عدة نتائج غير محمودة.

وعرض موقع “eatthis” نتائج تناول اللحوم الحمراء بصفة يومية على الجسم، وأداء وظائفه الحيوية.

ارتفاع مستوى الكوليسترول

تسبب الدهون المشبعة التي تحتويها اللحوم الحمراء رفع نسبة الكوليسترول، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة مخزون الحديد

تعتبر اللحوم الحمراء أيضا مصدرا رائعا للحديد، ويعد الحديد مهم لنقل الأكسجين وتخزينه داخل أجسامنا وتشكيل خلايا الدم الحمراء والأوعية الدموية وإنتاج الطاقة للأنشطة قصيرة المدى عالية الكثافة وصنع البروتينات.

Advertisements

زيادة الالتهابات

أمر يستحق أن يؤخذ في الاعتبار، نظرا لارتباط الالتهاب المزمن بالسرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والزهايمر، لذا ينبغي تجنب تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من حالات معينة، بما في ذلك هشاشة العظام والتهاب المفاصل والذئبة ومرض كرون أو التهاب القولون التقرحي وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم.

تلبية احتياجات جسمك من الكولين

الكولين عنصر غذائي لا يساعد فقط في دعم وظائف المخ (مثل الذاكرة والتفكير)، ولكنه يلعب أيضا دورا في استقلاب الدهون، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من الكولين في وجباتهم الغذائية اليومية، وتم ربط نقص الكولين بحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وحالات عصبية أخرى ومرض الكبد الدهني، ويعد لحم البقر مصدرا ممتازا للكولين.

زيادة أحماض أوميغا 3 الدهنية

وهي لا توفر فقط السعرات الحرارية لتمنح جسمك الطاقة، ولكن لها أيضا مجموعة متنوعة من الوظائف المفيدة لقلبك ولرئتيك وجهاز المناعة والأوعية الدموية ونظام الغدد الصماء، وتقول كاري لوبولي، مدربة الصحة والتغذية المعتمدة، إن لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب توفر على وجه التحديد الكثير من دهون أوميغا3 ، والتي تلاحظ أنها يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

جرعة كبيرة من العديد من المعادن والفيتامينات

بالإضافة إلى الحديد والكولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يقول الخبراء إن اللحوم الحمراء توفر قوة من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يمكن أن تساعد جسمك على العمل بشكل صحيح، وتشمل تلك: السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة، وكذلك الزنك وفيتامين ب 12.

وتساعد مثل هذه الفيتامينات الجسم على معالجة العناصر الغذائية من الطعام وتشكيل خلايا الدم الحمراء وتعزيز امتصاص الكالسيوم وتتحكم في ضغط الدم وتدعم وظائف العضلات.