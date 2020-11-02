شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من 3 أعراض حال التعرض لارتفاع ضغط الدم.. ويوجه نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من تعرض الشخص لـ3 أعراض حال ارتفاع ضغط الدم ، ناصحاً بالذهاب للطبيب فوراً حال الشعور بعذه الأعراض.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه إذا صاحب ارتفاع الضغط ألم شديد في القلب أو ضيق تنفس أو صداع شديد، فهو من دواعي رؤية الطبيب فوراً.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الطبيعي لضغط الدم هو 80 على 120 .