ليبيا تسجل 862 إصابة بكورونا و9 وفيات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا تسجيل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، فضلا عن شفاء 755 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 450 إصابة و506 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 62 ألفًا و907 أشخاص، بينهم 25 ألفًا و419 حالة نشطة، ووفاة 880.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.