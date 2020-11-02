تطور نمو الطفل في الشهر الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:40 مساءً -

الخليج 365 الأم لا تتوقعي من طفلك أن يُظهر المهارات نفسها التي توافق ما سمعته وقرأته وما هو مكتوب بالكتب، الأطفال يختلفون؛ لذا لا تقارنيه بطفل آخر، ولكن إن كان طفلك يحقق نصف المهارات المتعارف عليها فتأكدي أنه ينمو ويتطور طبيعياً، وبشكل سريع، والأهم: أن طفلك سيغدق عليك في هذا الشهر أروع ابتساماته. بهذه الكلمات يتابع معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال حديثه عن نمو الطفل في الشهر الثاني بعد الولادة

تذكري..الأطفال يختلفون

نصائح للأم

حضن بسيط لتهدئته

تجدينه يبكي وبشدة وبصوت عال، لا تقلقي جهاز طفلك العصبي ينمو، فيجد البكاء تعبيراً جميلاً؛ وقد يكون طفلك مُتْعبًا ويريد ببساطة أن يتم حمله ليشعر ببعض الطمأنينة

من الأفضل إتباع غرائزك حول احتياجات الطفل كأم، ستعرفين ما هو مناسب لطفلك، مجرد حضن بسيط لتهدئته أو وضعه في عربة أطفال لتريه العالم الخارجي، أو لمسة حانية ورائحة مألوفة ليبقى هادئًا وساكنًا.

الوزن والرؤية والألوان

يزيد وزنه 600-900 جرام

طفلك يتابع الأشياء التي تتحرك أمامه، ويستطيع التركيز ببصره على مسافة 15 سم، ويمكنه تمييز المزيد من الألوان

يزيد طوله 3,5 سم إلى 5 سم، بينما يزيد وزنه 600 إلى 900 جرام أخرى، لهذا سيحتاج لرضاعة كل ساعتين أو ثلاثة، ومرة واحدة خلال النوم ليلاً

ليفرح قلبك؛ طفلك سوف يغدق عليك ويمنحك أروع ابتساماته؛ وأنت تغيرين حفاضاته، وأنت تطعمينه، أو وأنت تقومين بعملية الاستحمام له.

وقد تلاحظين أنه يبقى متيقظاً لفترة أطول

يستيقظ لمدة10 ساعات

حيث يستيقظ بعض الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات، ولكنه ينام لفترات أطول في المرة الواحدة - مرتين أو أربع مرات يومياً- مما يمنحك الفرصة لاستعادة بعض طاقاتك.

الطفل يزداد قوة، ولكنه لا يتمكن حتى الآن من رفع رأسه في وضع مستقيم، إلا أنه يبقيه منتصباً لعدة ثوان في كل مرة

يتجاوز الطفل الرضيع في هذا الشهر تفضيله للأغراض ثنائية اللون التي كان يحبها سابقاً، ليميل نحو التصاميم والألوان والأشكال الأكثر تعقيداً

تلاحظين أن حركات ذراعيه وساقيه المتشنجة عندما كان مولوداً جديداً؛ قد أصبحت أكثر ليونة ودائرية إلى حد ما

كما أنه يتميز في هذا الشهر بقبضته القوية، رغم أنه لا يجيد فكها حتى الآن، لذا عليك أن تحترسي إذا أمسك بشعرك.

حركة الرأس والجسم

يحافظ على رأسه في وضع الوسط

عند وضعه على بطنه يحافظ على رأسه في وضع الوسط، أي على امتداد منتصف الجسم، كما يمكنه أن يرفع رأسه أعلى بزاوية خمس وأربعين درجة بالنسبة لجسمه لمدة دقائق قليلة

عند وضعه على ظهره يحرك رأسه ويمكنه رفعه بزاوية خمس وأربعين درجة؛ وعند مساعدته على الجلوس يحافظ على رأسه قائماً، ولكنه يظل يتمايل.

الأصوات المسموعة

يتفاعل مع الاشخاص

يهتم بالأصوات وينصت إليها، تأتي بعض الأصوات القصيرة الصادرة من الحنجرة في شكل سجع، لكنها تشبه الأصوات البشرية

تجدينه يناغي ويبتسم، وتكون معظم نغماته الصوتية على شكل بكاء

التطور العقلي والإدراك الذهني ومحاولة التفاعل مع الأشخاص والأشياء

يحاول التركيز على شيء واحد واثنين، يدرك الفرق بين الأشخاص والأشياء والأصوات، يظهر عليه الشعور بالضيق والابتهاج والتأثر

يهديء نفسه بالرضاعة

يمكن أن يهدئ نفسه بالرضاعة، ويبتسم للأب والأم وللإخوة، ينزعج وينتفض للأصوات العالية، ويعبر عن ذلك بعلامات وجهه

نظرته تبدو أحياناً كأنها للانهاية، ويأتي بحركات متوافقة للعين دائرية، وهو ينظر إلى الضوء أو أي شيء متحرك، ويتابعه من جانبي العين؛ حتى يتعدى خط منتصف الجسم إلى الناحية الأخرى من الجسم

ينظر إلى الأشياء والخيالات المتحركة ولكنه يفضل النظر إلى الأشخاص، يتجاوب وينفعل بأن يحرك جسمه، يسكت وينصت إلى الوجوه والأصوات، ويغمز بعينيه لحركة يديه، ويبدأ في تأملها

يدرك أن هناك ارتباطاً بين الأم والغذاء، ويهدأ عند حمله ويعشق الاستحمام.

الشهر الثاني أجمل مكافأة لك

ابتسامته أحد مؤشرات النمو

ستبدأ كل جهودك وعملك الجاد كأم في الظهور خلال الشهر الثاني لطفلك، طفلك ليس قادرًا تمامًا على التعبير لك عن ما يشعر، ولكن هذا الشهر يمكن أن يكون أكثر مكافأة لمجهوداتك كأم جديدة

توقعي المزيد من الابتسامات والكثير من الهتاف عندما يصبح طفلك قادرًا على الحركة، من المؤكد أنكِ ستحصلين على علاقة عاطفية قوية أكثر من ذي قبل وأنت تستمتعين بمباهج الأمومة.

لا تقلقي إذا كان زيادة الوزن أكثر خلال أسبوع واحد وأقل في الأسبوع التالي، من المهم أيضًا أن نتذكر أن الوزن هو أحد مؤشرات النمو، وهناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار

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الطول ومحيط الرأس والصحة العامة والنمو في أنماط الشهية والنوم، عوامل على نفس القدر من الأهمية مثل الوزن الذي يظهر على الميزان، من الأفضل قياس وزن طفلك على مدار بضعة أسابيع وليس كل أسبوع

العبي معه وتحدثي، ولا تخافي من لعابه، قدمي له الألعاب المحشوة والكرات الناعمة والوسائد ذات الشكل الحيواني من خلال السماح له بلمسها والتفاعل معها

يستطيع الطفل أيضًا تمييز صوتك عن الأصوات الأخرى، وسيتبع مصدر الضوضاء أيضًا.

استمري في التحدث مع طفلك

يرغب في وضع كل شيء في فمه

على الرغم من أنكِ قد لا تحصلين على استجابة؛ قد يراقب تحركاتك وتعبيراتك باهتمام.

في هذه المرحلة، سيرغب طفلك في وضع كل شيء من حوله في فمه، بدءًا من أصابع يديه وأصابع قدميه؛ لأن هناك المزيد من اللعاب أكثر مما يستطيع ابتلاعه

لا تزال مرحلة التسنين على بعد ثلاثة أشهر على الأقل، لذا فإن سيلان اللعاب يكون ببساطة راجعاً إلى حرصه على وضع الأشياء في الفم

ستحبين الجهود التي يبذلها الطفل للتنقل من ظهره إلى جانبه والعكس أيضًا؛ نظرًا لأن عضلات الرقبة والذراع لدى الطفل لم تتطور تمامًا

الآن بما أن بإمكانه التحرك قليلاً، عليك أن تحرصي على عدم تركه بمفرده على السرير.

تطور الطفل الحركي

يبدو مهووسا بأصابعه

هذا وقت الاستكشاف بالنسبة لطفلك وهو مفتون تمامًا بيديه، فهو يحدق بهما باهتمام، سيصبح وضعهما في الفم ومصهما هواية مفضلة له

لا تقلقي إذا كان يبدو مهووسًا جدًا بأصابعه؛ لأن هذا لن يسمح لكِ فقط بالراحة من الروتين ولكنه يريح الطفل أيضًا

ستلاحظين أن طفلك قادر على رفع رأسه لفترة أطول قليلاً من السابق

كما أنه سيثبت رأسه على نحوٍ أكثر ثباتًا وانتصابًا عندما تدعمينه في وضع الجلوس.

صحة الطفل

سيبدو مستصحا..ينمو بشكل طبيعي، سيتم مكافأتك بابتسامة . إنها ابتسامة حقيقية وليست تلك التي تنتج عن إخراج الريح، لذلك حان الوقت لتفرحي

سوف يمسك الطفل الآن باللعب أو يديك عن قصد وليس كردة الفعل اللاإرادية كالسابق، أعطيه شخشيخات أو ألعاب لينة صغيرة آمنة تدريجيًا

سيكون اكتشاف أيديهم وأرجلهم اكتشافًا كبيرًا، وسيبقي ذلك طفلك منشغلًا لفترات طويلة، رفع القدمين وفحص الأصابع سوف يصبح هواية منتظمة.

أنشطة لطفلك

تقوى لديه مهارات الاستماع

قومي بالغناء له، من خلال هذا النشاط البسيط، سوف يطور طفلك مهارات الاستماع ويفهم اللغة. وقومي بتغيير نبرة صوتك وتعرفي على ما إذا كان سيستجيب أم لا

للحصول على الترابط العاطفي وتطوير مهارات الاستماع، شغلي أغنية مفعمة بالحيوية بمستوى صوت مناسب، احملي طفلك على صدرك وقومي بالرقص عليها

أحضري لعبة ملونة أو حيوانًا محشوًا ضمن نطاق مرئي لطفلك. قومي بعمل حركات لجذب انتباهه وتحريكها ببطء من جانب إلى آخر. هذا يساعده في التنمية البصرية والتتبع.

قومي بتدليك طفلك

4. قومي بتدليك طفلك، هذا النشاط مريح جدًا للطفل ويساعده على الشعور بلمسة الأم، دلكي قدميه الصغيرتين واليدين والذراعين والبطن برفق، ارفعي ساقيه برفق وحركيهما بوضعية ركوب الدراجة

5. القراءة معاً، على الرغم من أن طفلك قد لا يفهم كلمة من كل ما تقرئينه، إلا أن حمل كتاب وإظهار الصور وتعريفه بالألوان أمر مهم للغاية في هذه المرحلة؛ فعندما تشيرين إلى الكلمات والصور هذا من شأنه تطوير المهارات المعرفية والتركيز.

والآن هل لاحظت علامات أخرى على طفلك البالغ شهرين .. لم يذكرها الموضوع؟ لديك تساؤلات جديدة!..اتركيها لنا اسفل الموضوع وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365

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