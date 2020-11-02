فوائد حديث الأطفال مع الألعاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - راقبي طفلتك أثناء ترتيبها لطقم الشاي المصغر على طاولة صغيرة، وكيف تقوم بتقديم الشاي الوهمي والكعكات إلى دميتها المفضلة. أو راقبي طفلك عندما يلعب دور طاهٍ في مطبخ مسرحي أو جنرال في حرب النجوم.

أطفالك يلعبون لعبة التخيل، فلا تجعلي تجربتهم تمر من دون توجيهاتك، كيف ذلك؟



تعد لعبة التخيل مصدرًا للفرح بالنسبة للأطفال، فحتى مع ظهور العديد من الألعاب الحديثة، فإن هذه المسرحية الخيالية ذات الطراز القديم لا تفقد جاذبيتها أبدًا. هاجر ناصر الفضالة، كوتش سعادة و سفيرة صناعة جودة الحياة، من البحرين، تبين لنا فائدة حديث الأطفال مع ألعابهم.

هاجر الفضالة

كيف تتصرفين وهم يلعبون لعبة التظاهر؟

اسأليها عن ما تفضله لعبتها

بسبب الفوائد العديدة التي يمكن أن تقدمها، يجب تشجيع الأطفال على المشاركة في ألعاب التخيل. لكن لا تفرضي الفكرة أبدًا وإلا ستفقد جاذبيتها. إليك بعض السيناريوهات لبدء مسرحية تخيلية:

1 - إذا رأيت فتاتك الصغيرة تلبس دميتها باستمرار، فاسأليها من أي بلد هذه الدمية، هل تعلمين أين تقع؟

2 - عندما يلعب طفلك الصغير بشخصيات الحركة مثل دور الطبيب أو المعلم، اسأليه: "ما مهمة الطبيب... كيف عليه أن يتصرف إذا وجد مريضاً؟"، "ما دور المعلم؟. وماذا عليه أن يفعل كل يوم"؟ كلها معلومات سيحفظها عن طريق اللعب.

3 - إذا تظاهر طفلك بأنه حيوان بري مستعد للانقضاض عليك ، فاستمري باللعب معه، أظهري خوفك في البداية ثم تظاهري بترويضه من خلال تقديم طعام وهمي ومداعبته على رأسه.

4 – اجلسي بجانب طفلتك وهي تلعب المطبخ الوهمي، تصرفي كأنك ضيفة، خذي منها كوب الشاي وارتشفيه، وحاولي أن تتحدثي معها بجدية واطرحي بعض الأسئلة، "ماذا ستفعلين اليوم؟ هل خططت للحفلة التي ستقيمينها؟ من سيعتني بأطفالك"؟

كلها أسئلة تجعل الطفلة تتعلم أن التخطيط هو أساس نجاح أي فكرة، وادخلي معها في التفصيلات التي تجعلها تتعلم بشكل غير مباشر.

فوائد لعبة التظاهر

التنمية الاجتماعية والعاطفية

تقليد دور الطبيب

يمكن للأطفال أن يصبحوا من يريدون أن يكونوا في لعبة التخيل. وبسبب هذا، فهم قادرون على الحصول على تصور مستقبلي، إذا كان أحدهم سيصبح طبيباً أو طاهياً فعندما يتقمص الأطفال دور شخص آخر هذا يجعلهم يتعاطفون مع المهنة، وتصبح ثقتهم بأنفسهم أكبر، ومن هنا تأتي الرغبة والقوة لاستكشاف أشياء جديدة.

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التطور العقلي

كوني ضيفة مطبخها

مع اللعب التخيلي، هناك العديد من المواقف التي تتطلب حل مشكلات الشخصية التي يلعبون دورها. فقد تقلق الطفلة؛ لأن عدد الملاعق لن يكفي المدعوين، وعليها إيجاد حل، إما بالبحث في ألعابها القديمة، أو الاعتذار من إحدى المدعوات.

إن عملية البحث عن حلول للعقبات تطور المهارات التحليلية لطفلك. كما أنها تعزز الحيلة والإبداع والتفكير المجرد والمنطقي.

التواصل

العبي معه

سواء كان الأطفال يلعبون مع والديهم أو زملائهم في اللعب أو الدمى أو الأصدقاء الوهميين، فسوف ينخرطون دائمًا في المحادثة. يبدأ الطفل في تعلم أهمية التواصل ، خاصةً عندما يقلد حديث وأفعال اللعبة. وأجمل شيء عندما يتظاهر الأطفال، ممن لم يتجاوزا الرابعة، بالقراءة لدميتهم أو كتابة قوائم البقالة، فهذا يعني أنهم متحمسون لبدء تعلم القراءة والكتابة.

لذا شجعي طفلك على التظاهر باللعب. يمكنك البدء بتقديم مطبخ اللعب أو مجموعة أدوات الطبيب. وتذكري أن المهارات التي يتعلمها طفلك هنا التي يحتاجها في الحياة الواقعية.