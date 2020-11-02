برنامج خسارة الوزن في 3 ايام برجيم التفاح والزبادي 

يمكن خسارة الوزن واستعادة الرشاقة بطرق مختلفة. اما ابرزها واكثرها فعالية فهي تلك التي تعتمد على نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة والسكر وعلى شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك من المفيد ان تتبع بين الحين والآخر حمية قصيرة الامد تسرع عملية نسف الدهون. ومن ابرز الامثلة على هذا رجيم التفاح والزبادي. فهو يعمل على تنظيف الامعاء من البقايا الضارة وعلى الحد من تراكم السموم في الجسم كما انه يحتوي على البكتيريا المفيدة وعلى الكثير من الفيتامينات ومضادت الأكسدة. ولهذا ينصح باعتماده من اجل خسارة الوزن في 3 الى 7 ايام.



طريقة تطبيق رجيم الزبادي والتفاح



من اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة وصحيحة من الممكن تطبيق رجيم التفاح والزبادي بـ3 طرق مختلفة.

الطريقة الاولى

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يمكن تطبيق الرجيم في هذه الحالة خلال 3 ايام فقط.

اليوم الاول



الفطور. كوب من الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، حبة تفاح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. طبق من شوربة قليلة الدسم، كوب من الارز المطهو على البخار، كوب من الزبادي مع قطع التفاح وملعقة صغيرة من العسل كتحلية.

العشاء. كوب من الزبادي غير المحلى وخفيف الدسم مع الفواكه، طبق سلطة، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون.

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اليوم الثاني

الفطور. كوب من الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، حبة تفاح، قطعتان من التوست المحمص الاسمر، قطعة جبنة قليلة الدسم.

الغداء. طبق من السلطة مع صلصة زيت زيتون وعصير ليمون، قطعة من الدجاج المشوي من دون الجلد، كوب من الزبادي وقطع التفاح.

العشاء. كوب من الزبادي خفيف الدسم وغير المحلى، حبة بطاطا كبيرة مسلوقة او مشوية، طبق سلطة.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من الزبادي قليل الدسم ومن دون تحلية، قطعتان من التوست الاسمر، طبق يحتوي على قطع التفاح ورشة قرفة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، كوب من الزبادي مع الخيار.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من الزبادي قليل الدسم وغير المحلى.



الطريقة الثانية



- يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع.

- في اليومين الاول والثاني يمكن تناول التفاح على امتداد النهار مع شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً.

- في اليوم الثالث يمكن اضافة تناول الزبادي الخالي من الدسم خلال الفطور وكوجبة خفيفة بين الغداء والعشاء.

- في اليوم الرابع يجب البدء بتناول التفاح والزبادي ضمن 3 وجبات اساسية.

- في الايام 5 و6 و7 يمكن تناول اطباق صحية متوازنة وخالية من الدهون الضارة.

- كذلك يجب خلال مدة هذا الرجيم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة واحدة من 3 الى 4 مرات اسبوعياً.

الطريقة الثالثة



- يمكن اتباع هذا البرنامج ايضاً لمدة اسبوع كامل.

- في اليومين الاول والثاني يجب ايضاً الاكتفاء بتناول التفاح مع شرب الماء خلال النهار.

- في اليومين 3 و4 يسمح بإضافة منتجات الالبان قليلة الدسم وغير المحلاة. والافضل تناولها خلال الفطور والعشاء.

- في اليومين 5 و6 يسمح بإضافة بعض الفواكه وخصوصاً الكيوي والاناناس.

- في اليوم السابع يمكن البدء بتناول الطعام الصحي خلال 3 وجبات اساسية على ان تحتوي الاطباق على مكونات خالية من الدهون الضارة ومشوية تساعد على خسارة الوزن لمدة طويلة.

