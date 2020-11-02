شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي يكشف عن علامات تدل على وجود مشكلة بصرية لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أخصائي البصريات الدكتور محمد الحربي، عن علامات قد توحي بوجود مشكلة بصرية لدى الأطفال، ناصحاًبالتدخل المبكر لكونه يقي من المضاعفات البصرية.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن هذه العلامات هي:-

–حوَل العينين.

–إمالة الرأس.

–التدميع المفرط.

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–فرك العيون.

–الحساسية للضوء.

–ارتخاء الجفون.

–الرمش المستمر

–الصداع.

–التقريب للشاشات والكرّاسة الدراسية