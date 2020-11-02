ما هو المصدر الرئيسي لانتشار فيروس كورونا؟

الإثنين 2 نوفمبر 2020

توصلت مجموعة علماء من الولايات المتحدة، إلى استنتاج يفيد بأن الفيروس التاجي يتكاثر بسهولة في تجويف الفم.



ويفيد موقع medRxiv، بأنه وفقا لبيانات الباحثين، يعتبر تجويف الفم وخاصة الغدد اللعابية واللسان واللوزتين، أفضل الأماكن لظهور بؤر الفيروس التاجي المستجد SARS-CoV-2 وانتشاره منها لاحقا.

ويشير الباحثون، إلى أنه لم تقدر خطورة الإصابة بعدوى هذا الفيروس عن طريق الفم، حيث تزداد فرص الإصابة خلال بلع اللعاب أو دخوله مباشرة إلى الرئتين. كما يزداد خطر انتقال العدوى من شخص إلى آخر. وفقا لروسيا اليوم.

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لذلك ينصح الباحثون بضرورة ارتداء الكمامات، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في منع انتشار الفيروس وانتقال العدوى.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه أول دراسة عن تكاثر الفيروس التاجي المستجد حصريا في الفم. لأن جميع الدراسات السابقة كانت تركز على ظهور العدوى في الأنف والرئتين.

ولا تزال الأعراض المميزة لـ "عدوى الفم" موضع دراسة، وقد تمكن الباحثون حاليا من تحديد الأعراض التقليدية لـ "كوفيد-19" - فقدان حاسة الذوق وجفاف الفم لفترة طويلة.