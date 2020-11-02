دراسة: البابونج يقمع متلازمة داون داخل الرحم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف علماء أمريكيون مادة يمكنها كبت متلازمة داون أثناء فترة نمو الطفل داخل الرحم.

ووفقا للباحثين فإن هذه المادة هي "أبيجينين"، وهي من بين أشياء أخرى توجد في أزهار البابونج تساعد في العملية.



وتمكن العلماء من اكتشاف هذه الخاصية من "الأبجينين" من خلال التجارب على الفئران الحوامل، عن طريق إضافتها إلى طعامها، وتم نشر النتائج في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية.





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ويساعد البابونج كذلك على التخفيف من أعراض القلق، وأشارت دراسةٌ من جامعة "بنسيلفانيا" عام 2016 أجريت على على 179 شخصاً مُصاباً بهذا الاضطراب وتمَّ إعطاء مجموعة منهم 1500 مليجرام من مستخلص البابونج خلال 8 أسابيع، ممّا سبب انخفاضاً ملحوظاً في أعراض اضطراب القلق العام.

وأثبتت الدراسة أنَّ أحد المنتجات المحتوية على البابونج الألماني تقلل البكاء عند الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية ويعانون من المغص، وذلك عند أخذهم له مرتين يومياً مدة أسبوع واحد.



