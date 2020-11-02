شكرا لقرائتكم خبر عن سباق ترامب وبايدن يمتد إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمتد تنافس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المرشح الرئاسي جو بايدن إلى ما هو أبعد من كوكب الأرض. وتستدعي خطط الرئيس ترامب للفوز بالسباق في الفضاء مهمة القمر 2024، وإنهاء الدعم المالي الأمريكي المباشر لمحطة الفضاء الدولية في عام 2025، وتسليم السيطرة على المختبر المداري الذي مضى عليه عقود إلى شركات فضائية خاصة.

ومن ناحية أخرى، ووفقًا لأشخاص مطلعين على أجندة بايدن الفضائية الناشئة من المرجح أن يدعو بايدن إلى تأجيل مهمة القمر ويقترح تمديد تمويل محطة الفضاء الدولية إذا فاز بالبيت الأبيض. ولكن قد يؤدي تأجيل مهمة القمر إلى إلقاء المزيد من الشكوك حول المصير طويل المدى لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لشركة صناعة الطائرات بوينغ «Boeing Co»، وكذلك المنافسة بين إيلون ماسك في شركة سبيس إكس «SpaceX»وجيف بيزوس صاحب شركة بلو أوريجين«Blue Origin» لجلب الصواريخ المنافسة إلى السوق في أقرب وقت في العام المقبل.

ووفقا لرويترز إن توسيع الدعم للمحطة الفضائية لمدة عقد من الزمان سيكون بمثابة دفعة كبيرة لشركة بوينغ، التي من المقرر أن تنتهي صلاحية عقدها السنوي البالغ 225 مليون دولار لتشغيل محطة الفضاء الدولية في عام 2024 وهي في خضم أزمة مالية ناجمة عن جائحة كورونا.

وتقوم بوينغ وسبيس إكس بالفعل بتزويد المركبات الفضائية لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج بدأ في ظل إدارة أوباما وبدعم من كل من ترامب وبايدن.

وعلى الرغم من أن إبطاء عملية مهمة القمر من شأنه أن يؤدي إلى تراجع العقود الخاصة بمركبات الهبوط على سطح القمر والمعدات ذات الصلة التي تهدف الشركات إلى الفوز بها، إلا أن أجندة بايدن الفضائية الناشئة تبدو على نطاق واسع لتعزيز المنافسة بين مقاولي الدفاع التقليديين مثل بوينج ومنافسي «الفضاء الجدد» مثل سبيس إكس الذين يعدون بتكلفة أقل. وكذلك أنظمة الصواريخ والمركبات الفضائية التي يعاد استخدامها.

وقال مايك فرينش، نائب الرئيس في المجموعة التجارية لاتحاد صناعات الفضاء، والذي عمل سابقًا كرئيس لموظفي ناسا في عهد أوباما لرويترز «بالنسبة لصناعة الفضاء التجارية،»التماسك هو المفتاح«. واضاف فرينش»إذا تخلصت من المخطط الآن، فستخاطر بسلسلة من الإنجازات التاريخية المحتملة والدعم القوي والمستمر من الحزبين الذي شهدته ناسا.«

واجتمع ما يقرب من 20 من كبار المسؤولين والعلماء السابقين في وكالة ناسا كمجموعة فرعية متطوعين في إطار اللجنة العلمية لحملة بايدن للمساعدة بشكل غير رسمي في وضع أفكار لبرنامج فضائي. وكانوا قد شغلوا العديد من الوظائف في إدارة أوباما ويتنافسون على أدوار مؤثرة في الفريق الانتقالي أو في إدارة بايدن.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة من هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى المسؤولين السابقين في وكالة ناسا الذين أجروا مناقشاتهم الخاصة مع حملة بايدن. ويريد أعضاء المجموعة الفرعية أيضًا زيادة تمويل وكالة ناسا لعلوم الأرض ودعم الشراكات مع الدول الأخرى. وشددوا على أن أجندة بايدن الفضائية وتكليفات الموظفين لقيادتها كانت في مرحلة تكوينية حيث أن حملته تعطي الأولوية للقضايا الأكثر إلحاحًا، مثل جائحة فيروس كورونا والبطالة.

وأشار متحدث باسم حملة بايدن إلى تصريحات سابقة من بايدن. في أغسطس، بعد إطلاق سبيس إكس وإعادة رواد الفضاء من الولايات المتحدة في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، قال بايدن إنه يتطلع إلى «قيادة برنامج فضاء واضح يستمر في إرسال أبطال رواد الفضاء لتوسيع استكشافاتنا وحدودنا العلمية».

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وبحسب رويترز عدة مصادر قالت إن مجموعة بايدن للفضاء منقسمة بشأن ما يجب فعله بشأن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لبوينغ. ولقد عانى الصاروخ ذو الرفع الثقيل من تأخيرات في التطوير وتجاوزات في التكاليف، لكنه يدعم عشرات الآلاف من الوظائف في ألاباما وكاليفورنيا وينظر إليه الداعمون على أنه أساسي لخطط الاستكشاف لوكالة ناسا والمسار الوحيد لجدول ترامب الزمني لعام 2024 لمهمة أرتيمس «Artemis mission».

ويقول النقاد إن التكنولوجيا القديمة للصاروخ وتكاليف الإطلاق البالغة مليار دولار أو أكثر لكل مهمة يجب أن تدفع البيت الأبيض أو الكونجرس إلى مراجعة رسمية للبرنامج، خاصة إذا كان سبيس إكس وبلو أوريجين قادرين على تقديم صواريخ جديدة بتكلفة أقل.

وقال شخصان إن ما إذا كانت سياسة بايدن الفضائية ستكون أكثر ودية مع صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) أو للبدائل التجارية الأحدث من لاعبي «الفضاء الجدد» سوف تتأثر بشدة باختياره لمدير ناسا، وهو الدور الذي تريد الحملة أن تملأه امرأة.

وقال دوج لوفيررو، الرئيس السابق لرحلات الفضاء البشرية في ناسا، لرويترز: «إن وكالة ناسا تنظر إلى صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) باعتباره الرحلة الوحيدة المصنفة من قبل البشر إلى القمر على المدى القريب».