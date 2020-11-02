شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة أورام: اكتشاف السرطان فى المرحلة "صفر" معناه الشفاء التام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة علا خورشيد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن الاهتمام بصحة المرأة من خلال المبادرة الرئاسية 100مليون صحة، يساعد على تشخيص سرطان الثدى مبكرا واكتشاف الأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة علا إن اكتشاف السرطان في المراحل الأولى أو المرحلة "صفر" معناه الشفاء التام من السرطان، موضحة أن التشخيص المبكر والتقدم العلمى، يساعد في الكشف عن الأمراض المزمنة مبكرا وعلاجها.

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وأشارت إلى أن المعهد القومى للسكر شارك بالاحتفالية التي تم تنظيمها، وقدم الكشف المجانى عن السكر للسيدات، موضحا انه يجب توعية السيدات بأهمية الكشف الذاتي للثدى، وتوصيل المعلومات للاستفادة من هذه الخبرات للحفاظ على صحتنا وعلى جسمنا بتجنب الإصابة بالسمنة، لذلك فان الاحتفالية شملت رقصة الزومبا، موضحة أن الكشف المبكر للأورام والغذاء الصحى والتمارين تساعد في الاهتمام بصحة المرأة.

وأكدت أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن هناك تطورا كبيرا شهدته جراحة الأورام، وأصبحت الجراحة التجميلية هي أساس جراحات الثدى، وليس الاستئصال الكلى للثدى للحفاظ على نفسية المرأة، وتجنب حدوث مضاعفات شديدة نتيجة الاستئصال الكلى للثدى.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها العديد من الجمعيات الطبية للاهتمام بصحة المرأة بحضور العديد من التخصصات مثل الأورام، والسكر، والجراحة، للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن السرطان، والأمراض المزمنة، وباشتراك مبادرة 100 مليون صحة.