شكرا لقرائتكم خبر عن العيش قرب المساحات الخضراء يجعلك أقل عرضة للتدخين ويعزز إقلاعك عن العادة السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة نمساوية جديدة أن الناس الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء والحدائق أقل عرضة بشكل ملحوظ للتدخين - ومن المرجح أن يقلع المدخنون في الأحياء الخضراء عن التدخين بنجاح في وقت أسرع، والدراسة تعد الأولى التي توضح أن الوصول إلى المساحات الخضراء المجاورة يرتبط بانخفاض معدلات التدخين، وفقاً لموقع "نيوز ميديكال".

واستخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها من خلال المسح الصحي لإنجلترا، الذي يتم إجراؤه سنويًا نيابة عن مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، وفحصوا ردود أكثر من 8000 بالغ على أسئلة حول صحتهم، والمكان الذي يعيشون فيه، وعوامل مختلفة أخرى تتعلق بنمط الحياة.

من بين المشاركين في مسح الصحة والسلامة والبيئة، وصف أقل من الخمس بقليل (19٪) أنفسهم بأنهم مدخنون حاليون بينما قال نصفهم تقريبًا (45٪) إنهم دخنوا بانتظام في مرحلة ما خلال حياتهم.





ومع ذلك ، حتى بعد مراعاة العوامل الأخرى المعروفة بتأثيرها على التدخين، كان الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات النسبة العالية من المساحات الخضراء أقل عرضة بنسبة 20٪ لأن يكونوا مدخنين حاليين من أولئك الموجودين في المناطق الأقل خضرة.

بالإضافة إلى ذلك، من بين الأشخاص الذين دخنوا في مرحلة ما خلال حياتهم، كان أولئك الذين يعيشون في الأحياء الأكثر خضرة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 12 ٪ للإقلاع عن التدخين بنجاح.

واقترح المؤلفون أن تحسين الوصول إلى المساحات الخضراء قد يشكل استراتيجية صحية عامة تم التغاضي عنها للحد من انتشار التدخين، خاصة بالنظر إلى أن امتصاص التدخين والإقلاع عنه يتأثران بالإجهاد.

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نُشر البحث في مجلة العلوم الاجتماعية والطب، وأشرف عليه علماء نفس من جامعة بليموث وجامعة إكستر في بريطانيا وجامعة فيينا.

أظهرت الدراسات السابقة التي أجراها نفس الفريق أن القدرة على رؤية المساحات الخضراء من منزلك مرتبطة بانخفاض الرغبة الشديدة في تناول الكحول والسجائر والأطعمة غير الصحية.

لقد أظهروا أيضًا أن الأفراد الذين يزورون المساحات الطبيعية أسبوعيًا، ويشعرون بالارتباط النفسي بهم، يبلغون عن صحة بدنية وعقلية أفضل.

قالت ليان مارتن ، من جامعة بليموث، المؤلف الرئيسي للدراسات الثلاث: "هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين المساحات الخضراء المجاورة وسلوكيات التدخين وتدعم نتائجها الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والاستثمار فيها في كل من المجتمعات الحضرية والريفية - من أجل تعظيم الفوائد الصحية العامة ".

وقال مؤلفو الدراسة إن هذا يشير إلى أن الأحياء ذات المساحات الخضراء العالية مرتبطة بشكل مستقل بانتشار أقل للتدخين الحالي، بغض النظر عن الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للأفراد الذين يقيمون فيها.

قال المؤلف المشارك ماثيو وايت، كبير العلماء في جامعة فيينا وأستاذ مشارك فخري بجامعة إكستر: "على الرغم من انخفاض معدل انتشاره بين عامة السكان خلال العقد الماضي، لا يزال التدخين يمثل مشكلة صحية عامة عالمية تنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم المليارات سنويًا في محاولة لمعالجتها ، في محاولة لتحسين الصحة العامة وتقليل الضغط على الخدمات الصحية. وتؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة وتوسيع تطوير مساحات جديدة ".

أضافت سابين بال ، أستاذة علم النفس الحضري والبيئي في جامعة فيينا وأستاذة فخرية لعلم النفس الاجتماعي التطبيقي في جامعة بليموث ، مؤلفة مشاركة: "بينما يوجد الآن دليل كبير على أن المساحات الطبيعية مرتبطة بالحد من الإجهاد وتحسينه - هذه هي الدراسة الأولى على حد علمي لإظهار أن المزيد من المساحات الخضراء يرتبط أيضًا بانخفاض السلوكيات غير الصحية. وهذا مثير للاهتمام ويوحي بأن فوائد المساحات الخضراء الطبيعية قد تصل إلى أبعد مما كان يعتقد في البداية ".