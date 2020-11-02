البهاق.. الأسباب والأنواع وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاعل متابعو حكاية "لازم أعيش" في المسلسل المصري "إلا أنا" مع مرض البهاق، الذي تدور الأحداث حول معاناة البطلة جميلة عوض معه.

وتصدر "مرض البهاق" قائمة الأكثر رواجا على محرك البحث العالمي "جوجل" بعد عرض حلقات المسلسل، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المرض.

يعد البهاق مرضاً جلدياً يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جزء من الجسم كالشعر وداخل الفم.

وتختلف الحالة من شخص إلى آخر، حيث لا يمكن التنبؤ بمعدل تأثر الجلد وفقدان اللون به، ولا يعد المرض معديًا، ويؤثر في جميع أنواع البشرة؛ لكن قد يكون أكثر وضوحًا في ذوي البشرة الداكنة.

عُرِفَ المرض منذ سنة 1000 قبل الميلاد، من الحضارة الهندية والبوذية، حيث كان هناك تحفظ في كل الحضارات من حاملي المرض، وفي الغالب كان يتم نفيهم خارج المجموعة السكانية.

ويكون سبب الإصابات تضرر بالخلايا الميلانينية (Melanocytes) المنتجة للميلانين (مادة اللون في الجلد)، ويكون هناك نقص بالميلانين بسبب نقص الخلايا الميلانينية.

الأسباب





يعتبر سبب البهاق غير معروف بالتحديد، ولكن هناك عوامل وراثية وعصبية ومناعية يعتقد بأنها ذات أهمية في ظهور المرض.

في ثلث الحالات يصيب هذا المرض عدة أفراد في العائلة الواحدة، كما أن بعض المرضى يربطون حدوث البهاق بحدوث حرق للجلد أو صدمة عصبية نتيجة ضغط نفسي أو موت شخص عزيز أو طلاق.

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ومع أن معظم مرضى البهاق في صحة جيدة فإنّ بعضهم قد يصاب بواحد أو أكثر من الأمراض التالية (زيادة أو نقص في إفرازات الغدة الدرقية، فقر الدم بسبب نقص فيتامين ب 12، داء أديسون، الثعلبة، التهابات بالعين).

العلاج

يوجد العديد من الخيارات لعلاج البهاق، بعضها قد تستغرق وقتا طويلاً، لذا يجب مناقشتها مع الطبيب؛ إذ إن الهدف من معظم العلاجات هو استعادة لون الجلد المفقود، ويشتمل العلاجات على:

- أدوية موضعية على الجلد للمناطق الصغيرة مثل "الكورتيكوستيرويد"، كما أن بعض هذه الأدوية لا ينبغي أن تستخدم على الوجه بسبب الآثار الجانبية المحتملة.

- العلاج بالضوء لاستعادة فقدان اللون على الجلد والذي يعمل بشكل أفضل على الوجه وقد يكون أقل فعالية على اليدين والقدمين.

- العلاج الضوئي (بوفا) ودواء السورالين لاستعادة لون البشرة، حيث يمكن أن يطبق على الجلد أو يؤخذ حبوب عن طريق الفم.

- العملية الجراحية وتكون فقط للبالغين المصابين بالبهاق ولم يتغير (مستقر) لمدة 6 أشهر على الأقل.

الأنواع

البهاق غير القطعي

يرتبط بشكل وثيق مع ظروف المناعة الذاتية؛ حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الجسم مسببًا بقعًا بيضاء في جميع أنحاء الجسم.

البهاق القطعي

يقتصر على جانب واحد أو منطقة واحدة في الجسم، وعادة ما يبدأ في عمر مبكر.

البهاق الشامل (المنتشر)

يشمل معظم أعضاء الجسم.