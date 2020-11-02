كورونا حول العالم.. حجر ذاتي لمدير منظمة الصحة وغضب في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بأن الوباء أودى بحياة مليون و205 آلاف و321 شخصاً على الأقل حول العالم.

وجرى تسجيل 46 مليوناً و823 ألفاً و570 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 33 مليوناً و756 ألفا و959 مصابا، حتى صباح الإثنين.





وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





مدير منظمة الصحة يعزل نفسه

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا، لكنه أكد أنه على ما يُرام ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف جيبريسوس على "تويتر": "تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص أصابته بمرض كوفيد- 19. إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسأعمل من المنزل".





ألمانيا تتجاوز 545 ألف إصابة

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 12097 حالة إلى 545027 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 49 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10530.

غضب التجار بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية فرض إغلاق لمدة شهر حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وأثار هذا الإغلاق غضب أصحاب المتاجر الصغيرة التي تعد غير أساسية وبالتالي هي مضطرة للإغلاق، منددين بمنافسة غير نزيهة من قبل المحلات الأكبر التي يسمح لها بالبقاء مفتوحة أو منصات الشراء على الإنترنت مثل أمازون.

والأحد، استبعد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، التراجع عن التدابير المقرر فرضها، لكنّه أعلن أنه سيتعّين على المتاجر الكبرى إغلاق أجنحتها غير الأساسية.





4430 إصابة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 142 وفاة و4430 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 91895 وفاة و929392 إصابة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.





24 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأكدت أن 21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت 3 حالات إصابة محلية.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 30 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



