شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنة أولى أمومة فى فصل الشتاء.. اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سنة أولى أمومة وكمان فى الشتاء"، وهى المشكلة التى تعانى منها الأمهات الجدد فقد يتعرض الطفل لنزلات البرد باستمرار وتجهل الأمهات كيفية التعامل معه وما هى طرق التغذية السليمة له وطرق الاستحمام فى الشتاء وغيرها من الأمور الخاصة بالطفل، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح للتعامل مع الطفل فى فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع parents

1:البسي طفلك طبقات

نتيجة الجو القارص وبرودة الجو ينصح باتدفئة الطفل وارتداء أكثر من طبقة وبطانية وينصح أن تكون السترة الداخلية له دافئة مع الاهتمام بارتداء القفازات والجوارب فى اليدين والقدمين .

2:استعد لرحلة قصيرة بالخارج

إذا ارتفعت درجة الحرارة يواصبح الجو مشمسا ينصح بخروج الطفل فى الصباح الباكر ليتعرض للشمس ويستمد فيتامين د وتعزز مناعته وصحته، فالشمس مفيدة للاطفال للنمو والصحة.

3: اغلقى الشبابيك

فى حالة برودة الجو الشديدة ينصح بعدم فتح الشبابيك والابواب وتدفئة المنزل على قدر الأمكان.

4: متابعة الطبيب

المتابعة مع الطبيب المتخصص دائما لوقاية الطفل من نزلات البرد والانفلونزا.

5: التطعيمات

أخذ التطعيمات فى مواعيدها المظبوطة حتى لا يتعرض طفلك لأى مشاكل صحية تؤثر علي نموه.

6:منع جفاف الجلد

"درجات الحرارة الباردة وقلة الرطوبة والهواء المعاد تدويره كلها عوامل تساهم في جفاف وحكة وتقشر الجلد، ومن المفارقات أن الماء يمكن أن يجفف البشرة ، ولا يحتاج معظم الأطفال إلى الغسيل يوميًا في الشتاء على أي حال. استخدمي الماء الدافئ (وليس الساخن) ولا تدعي طفلك ينقع لفترة طويلة، وحدد الوقت في الحوض بـ 10 دقائق ، أقل بالنسبة لحديثي الولادة. "عند تجفيف الطفل ، ضعي مرطبًا خالى من المواد الكيميائية.