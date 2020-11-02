شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى انخفاض نسبة السكر فى الدم وما أبرز علامات الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض السكر في الدم من أبرز المشاكل التى يعانى منها مرضى السكر ، لذلك ينصح بقياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب المعالج، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعد العلاج الفوري لانخفاض السكر في الدم ضروريًّا عندما تكون مستويات السكر في الدم 70 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملغم/ ديسيلتر) أو 3.9 ملليمتر لكل لتر (مليمول/لتر) أو أقل، ويشتمل العلاج على خطوات سريعة لإعادة مستوى السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي، إما من خلال الأطعمة الغنية بالسكر أو المشروبات أو بالأدوية، ويتطلب العلاج طويل الأمد تحديد السبب الكامن لانخفاض السكر في الدم وعلاجه.

وحسب ما ذكره موقعmayoclinic فإن أعراض انخفاض السكر فى الدم هى:

1:عدم انتظام ضربات القلب.

2:شحوب الجلد.

3:الارهاق الشديد.

4:الارتعاش.

5:القلق.

6:التعرُّق.

7:الجوع.

8:الشعور بالوخز حول الفم.

9:التشوش أو السلوك غير الطبيعي أو كليهما، وذلكَ مثل عدم القدرة على إكمال المهام الروتينية.

10:اضطرابات إبصارية مثل عدم وضوح الرؤية (تَغَيُّم الرؤية).

11:النوبات الـمَرَضية.

12:فقدان الوعي.

متى تزور الطبيب؟

اطلب مساعدة طبيب على الفور إذا:

كنت تعاني مما قد يكون أعراضًا لهبوط السكر في الدم وأنت غير مصاب بمرض السُّكَّري.

كنت تعاني من مرض السُّكَّري وانخفاض السكر في الدم لا يتأثر بالعلاج. العلاج المبدئي لانخفاض السكر في الدم هو شرب العصير أو المشروبات غير الكحولية العادية أو أكل الحلوى أو تناول أقراص الغلوكوز، إذا لم يؤدِ هذا العلاج إلى رفع مستوى السكر في دمك وتحسين الأعراض لديك، فاتصل بطبيبك على الفور.

هناك أسباب عديدة لحدوث نقص سكر الدم؛ الأكثر شيوعًا هو حدوثها بوصفها عرضًا جانبيًّا للأدوية المستخدَمة لعلاج مرض السكري، لكن لفهم كيف يحدث انخفاض سكر الدم، قد تساعدك معرفة كيف يتعامل جسمكَ عادة مع سكر الدم.

عندما تأكل، يكسر جسمكَ الكربوهيدرات من الطعام مثل الخبز، والأرز، والمكرونة، والخضراوات، والفاكهة، ومنتجات الألبان إلى جزيئات سكر مختلفة، ومنها الغلوكوز.

إذا لم تأكل لعدة ساعات وانخفض مستوى سكر دمكَ، يرسل هرمون آخر من بنكرياسكَ، يُدعَى غلوكاجون، إشارات لكبدكَ لتكسير الغليكوجين المخزن، وإعادة إطلاق الغلوكوز في مجرى الدم. يُبْقِي هذا مستوى السكر في الدم في الحدود الطبيعية حتى تأكل مرةً أخرى.