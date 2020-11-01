شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه طبيب الباطنة د. فيصل الصّفي، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ. وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ اهتم بما يلي: – تأكد من السيطرة على ضغط الدم – تحكم في مستوى الكوليسترول وسكر الدم Advertisements – توقف عن التدخين والكحوليات – مارس الرياضة لـ ٣٠ دقيقة على الأقل و لـ٥ أيام في الإسبوع – تجنب السمنة – اهتم بغذائك وأكثر من الفواكة والخضروات – وتجنب الدهون والسعرات العالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.